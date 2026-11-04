Los clubes de la Roshn Saudi League han arrasado en la historia de la Liga de Campeones de Élite de Asia, tras disputarse la mitad de la fase de liga de la tercera edición en la historia del torneo con su nuevo formato.

La Liga de Campeones de Élite de Asia comenzó con su nuevo formato desde la temporada antepasada 2024-2025, después de que se aplicara la fase de liga con los dos grupos de Oeste y Este en lugar de la fase de grupos.

Según el diario saudí "Arriyadiyah", los clubes de la Roshn League han cosechado desde entonces 150 puntos en la fase de liga, siendo los que cuentan con el registro más alto de la historia, con una diferencia de 12 puntos sobre los clubes japoneses, que ocupan el segundo puesto.

Asimismo, los clubes saudíes superan por una diferencia muy amplia al resto de clubes del grupo Oeste, encabezados por los clubes emiratíes, que se sitúan en el tercer puesto con tan solo 70 puntos, es decir, menos de la mitad de los puntos de los clubes de la Roshn League.

Los 150 puntos cosechados por los clubes saudíes llegaron a lo largo de 3 temporadas, con 61 puntos en la temporada 2024-2025, luego 54 en la temporada pasada, además de 35 puntos durante la temporada actual tras cumplirse la mitad de la fase de liga.

Cabe recordar que los clubes de la Roshn League son los únicos que se han coronado campeones de la Liga de Campeones de Élite de Asia con su nuevo formato, concretamente el equipo del Al-Ahli, que logró ganar el título durante las dos últimas temporadas.