La debacle de Paraguay afecta a las arcas de la Federación Alemana... y Nagelsmann complica aún más las cosas

La Federación Alemana de Fútbol prevé un déficit de unos 10 millones de euros tras la eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026. Esta cifra no incluye la indemnización a Julian Nagelsmann ni el posible contrato con Jürgen Klopp.

Stefan Grünwald, tesorero de la Federación, declaró este lunes a la revista «Kicker» que el déficit previsto por la participación en el Mundial de 2026 asciende a 9,4 millones de euros (11,4 millones de dólares), cifra que se confirmará en otoño por motivos contables.

La Federación elaboró un plan conservador para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá, que solo contempla primas desde octavos, pues el peor escenario ya preveía una eliminación en la primera fase.

«Solo habríamos obtenido beneficios si hubiéramos llegado a la final, por lo que es mi deber planificar de tal forma que evitemos el pánico si se da un escenario desfavorable», explicó.

El presupuesto no incluye la indemnización a Julian Nagelsmann ni las comisiones por fichar a Jürgen Klopp.

Según «Kicker», las indemnizaciones a Nagelsmann y su cuerpo técnico suman 6,8 millones, y Grünwald añadió que el efecto del cambio se verá tras el verano, aunque el presupuesto general está pensado para equilibrarse y permitir recortes si hace falta..