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Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

La debacle de Bento lo pone en el ojo del huracán y la afición del Al-Nassr pide un sustituto

Al Nasr FC vs Abha
Al Nasr FC
Abha
1ª División
B. Krepski
Arabia Saudita
Brasil

El guardameta brasileño provoca un nuevo golpe

El brasileño Bento, guardameta del Al-Nassr, volvió a situarse en el punto de mira de las críticas de la afición, después de cometer un grave error durante el duelo ante el Abha, que el "conjunto mundialista" resolvió con un resultado de 2-1, la tarde del miércoles, en el marco de la sexta jornada de la Roshn Saudi League, lo que hizo resurgir los interrogantes sobre su capacidad para proteger la portería del equipo en los próximos partidos.

El gol del Abha llegó en el minuto 75, cuando el francés Nabil Fekir ejecutó un tiro libre directo con un disparo engañoso que Bento no logró resolver de la manera adecuada, y el balón acabó alojándose en su red de una forma que causó extrañeza entre los seguidores, pese a que el Al-Nassr iba por delante y buscaba mantener su dominio hasta el final.

El gol de Fekir no fue una simple jugada pasajera, ya que encierra una cifra llamativa para el Abha: es el primer gol que el equipo marca de tiro libre directo en un partido de la Liga de Profesionales desde el gol de Saad Baguir ante el Al-Shabab en octubre de 2023.

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Pero, para la afición del Al-Nassr, el verdadero problema radica en que el error de Bento llegó dentro de una serie de jugadas que han generado inquietud desde su llegada al equipo en el verano de 2024, lo que hace que cada nuevo desliz reabra el debate sobre el nivel del guardameta brasileño y su idoneidad para defender la portería de un equipo que compite por los títulos.

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A través de la plataforma "X", las críticas contra Bento se intensificaron tras el gol del Abha, ya que parte de la afición responsabilizó al guardameta brasileño del gol y reclamó darle un descanso y devolverlo al banquillo, con el regreso del portero saudí Nawaf Al-Aqidi al once titular.

Estas peticiones llegan en un contexto en el que Al-Aqidi ya se ha ganado la confianza del australiano Ange Postecoglou en el último periodo, después de haber sido titular en más de un partido pese a la presencia de Bento en la lista del equipo, lo que ha dejado la competencia entre ambos porteros realmente abierta.

Por tanto, para la afición del Al-Nassr la cuestión ya no está ligada a un solo gol, sino al nivel de confianza en el portero a largo plazo. El equipo puede lograr las victorias, pero la persistencia de los errores individuales en una posición tan sensible como la portería podría convertirse en un problema real cuando el "conjunto mundialista" entre en las fases de competición más difíciles.

Y aunque Bento todavía tiene la oportunidad de responder sobre el terreno de juego y demostrar su capacidad para continuar como titular, la presión se ha vuelto mayor tras la jugada de Fekir, sobre todo con la presencia de un suplente local listo que espera su oportunidad.

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