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Un informe de prensa publicado este lunes reveló la tercera equipación del Barcelona para la temporada 2027-2028.

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El diario "Mundo Deportivo" señaló que la temporada aún no ha terminado, pero las marcas que equipan a los conjuntos deportivos ya han empezado a trabajar en la próxima campaña.

Es el caso de Nike y el FC Barcelona. Ya se han publicado las primeras imágenes del diseño de la tercera equipación que vestirá el conjunto blaugrana durante la temporada 2027-2028, creada por la multinacional estadounidense.

La cuenta de X memorabilia1899, especializada en contenido sobre camisetas de equipos, ha desvelado la tercera equipación que lucirá el Barcelona la próxima temporada.

La camiseta negra destaca por un diseño llamativo que incorpora lenguas de fuego y chispas, inspirado en una de las tradiciones populares y culturales más conocidas de Cataluña: el "correfoc" (carreras de fuego).

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Los orígenes de esta tradición se remontan al siglo XII, cuando simbolizaba la lucha entre el bien y el mal, mientras que la tradición actual se remonta a las fiestas de "La Mercè" de Barcelona en 1978, cuando un grupo de activistas culturales y el público participaron en el baile de diablos y dragones, recorriendo las calles entre fuego y pólvora.

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En la actualidad, los participantes visten trajes de diablos y corren por las calles y plazas de la ciudad portando horcas equipadas con fuegos artificiales, lanzando una lluvia de chispas.

El Barcelona ya vistió una tercera equipación de color negro en la temporada 2020-2021, cuando la marca japonesa Rakuten era el patrocinador principal.

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En aquel momento, la camiseta era completamente negra, con ribetes dorados en las mangas, el cuello y el escudo del club.

La pesadilla del parón internacional preocupa al Barcelona

Con la llegada del parón internacional, Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se encuentra en un estado de inquietud y expectación, y tiene razones de sobra para ello. No se trata solo de las lesiones, sino también de actuaciones difíciles de entender, como la postura de la Confederación Brasileña de Fútbol.

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El diario Sport señaló que al Barcelona le espera un calendario de partidos complicado hasta final de año, especialmente en el estadio Spotify Camp Nou, donde se enfrentará al Villarreal, al Atlético de Madrid y al Manchester City, además de a otros rivales.

El técnico alemán es ya muy consciente de los problemas que imponen los parones internacionales a sus planes y a su programa.

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Y aunque el entrenador Luis de la Fuente necesitaba hacer cambios para reactivar el rendimiento del equipo durante el descanso entre las dos partes del partido entre España e Inglaterra, algo que hizo dando entrada a Pedri y Fermín, el hecho de que un jugador tan importante como Pau Cubarsí permaneciera en el vestuario causó extrañeza.

Y resulta evidente que no se trató de una decisión técnica. El propio seleccionador español aclaró, tras el partido, que el jugador del Barcelona había sentido una molestia muscular.

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El jugador está a la espera de someterse a pruebas médicas hoy lunes en Barcelona, bajo la supervisión del cuerpo médico del club catalán, para determinar si sufre realmente una lesión, así como para conocer su gravedad.

Cubarsí es un jugador fundamental e imprescindible para el entrenador Hansi Flick, además de ser el único defensa, junto a Gerard Martín, que no ha sufrido lesiones.

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Hay otro jugador que se someterá a pruebas médicas hoy lunes, tras su regreso a Barcelona, y se trata de Frenkie de Jong.

Y después de horas de incertidumbre, la selección neerlandesa decidió excluir de su convocatoria al centrocampista del Barcelona, para que sea examinado por el cuerpo médico del club, debido a que sufre ciertas molestias en la espalda.