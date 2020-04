La curiosa reacción de Mourinho ante una petición de salida

Cándido Costa, ex jugador del Porto, desveló en medios oficiales del club portugués, cómo reaccionó el entrenador a su petición

José Mourinho es conocido por ser uno de los entrenadores más exigentes del mundo. Sus buenos resultados avalan la trayectoria del portugués, que hizo historia con el Porto, conquistando la Champions en el 2004 ante el Mónaco.

En la misma campaña, la 2003-2004, en la que el conjunto de los 'dragones' se hizo con la máxima competición continental, Cándido Costa fue parte de la plantilla del cuadro de la ciudad de Porto.

Ahora, más de tres lustros después, Costa, de 39 años, ha concedido una entrevista a los medios oficiales del Porto en la que recordó su experiencia y algunas anécdotas, en especial con el técnico portugués. En la 2002-03, Costa, que era una de las figuras del equipo sub-21, pidió a Mourinho salir y el técnico tuvo una curiosa reacción hacia su petición.

"Fui un estúpido. Yo era muy querido por los aficionados, tenía ese privilegio. Y tenía un rol importante en la sub21 portuguesa, pero apenas tenía minutos en el . Me senté con Mourinho y le dije que me dejaran salir. Me dijo: 'Solo puedes ser un retrasado mental'", comentó.

"Yo quería jugar porque había jugado dos temporadas buenas en el Oporto y pensé que era un momento decisivo de mi carrera. Acabé marchándome y cuando regresé Mourinho ya se había ido al ", analizó el que fuera interior, que jugó más de 100 partidos en la Primera División portuguesa.