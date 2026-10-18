Con esta acción, los aficionados protestaron, según explicaron, contra las restricciones impuestas a la afición visitante en el BayArena. El partido solo pudo reanudarse después de una larga discusión entre los aficionados y el entrenador Julian Schuster.

«Cultura de la afición restringida = partido interrumpido. Contra las prohibiciones de material», decía una pancarta en la grada de los aficionados del Friburgo. Tras casi dos minutos de juego, comenzaron a lanzar pelotas de tenis al césped.

Cuando el árbitro Florian Badstübner se disponía a reanudar el juego tras una interrupción, volvieron a caer pelotas de tenis sobre el campo. Schuster discutió airadamente con los aficionados antes de que el partido se reanudara tras más de cinco minutos.

En Leverkusen «se pisotea una y otra vez la cultura de la afición», escribieron los ultras del Friburgo en un comunicado publicado el domingo para explicar su protesta: «También hoy, entre otras cosas, con la prohibición general de las banderas y las banderas de dos mástiles».

También expresaron su deseo de que el director general del Bayer, Fernando Carro, «y todo su equipo entren pronto en razón».



