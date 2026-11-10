La cuenta atrás ha comenzado: la reunión de Mónaco decidirá el futuro de Carrick con el Manchester United

El futuro de Michael Carrick con el Manchester United se acerca a su desenlace, en medio de la expectación por una reunión decisiva que podría determinar el porvenir del entrenador inglés y poner fin a su etapa al frente de la dirección técnica del Manchester United.

Según el sitio francés "Foot Mercato", que cita a la corporación de radiodifusión británica "BBC", el despido de Carrick parece probable, aunque la decisión final aún no se ha tomado.

La corporación precisó que el futuro del entrenador del Manchester United se resolverá durante una reunión prevista para el miércoles en Mónaco, con la presencia del propietario del club, Sir Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox.

Añadió que cualquier decisión de separarse de Carrick no se anunciaría oficialmente antes del jueves, lo que significa que el entrenador inglés vive horas decisivas a la espera de que se defina su futuro.

El argentino Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos, se perfila como el candidato con más opciones para suceder a Carrick en caso de confirmarse su marcha.

El Manchester United ocupa actualmente el decimoctavo puesto en la tabla de clasificación de la Premier League, una situación que aumenta la presión sobre la directiva para tomar una decisión definitiva respecto al cuerpo técnico.