¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

La cuenta atrás ha comenzado: la reunión de Mónaco decidirá el futuro de Carrick con el Manchester United

M. Carrick
M. Pochettino
Liverpool vs Manchester United
Liverpool
Manchester United
Premier League
Sporting de Lisboa vs Manchester United
Sporting de Lisboa
Liga de Campeones
Turquía vs USA
Turquía
USA
World Cup
Inglaterra
Argentina
Portugal
Turquía
EE. UU.

Horas decisivas

Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140

El futuro de Michael Carrick con el Manchester United se acerca a su desenlace, en medio de la expectación por una reunión decisiva que podría determinar el porvenir del entrenador inglés y poner fin a su etapa al frente de la dirección técnica del Manchester United.

Según el sitio francés "Foot Mercato", que cita a la corporación de radiodifusión británica "BBC", el despido de Carrick parece probable, aunque la decisión final aún no se ha tomado.

La corporación precisó que el futuro del entrenador del Manchester United se resolverá durante una reunión prevista para el miércoles en Mónaco, con la presencia del propietario del club, Sir Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox.

Añadió que cualquier decisión de separarse de Carrick no se anunciaría oficialmente antes del jueves, lo que significa que el entrenador inglés vive horas decisivas a la espera de que se defina su futuro.

El argentino Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos, se perfila como el candidato con más opciones para suceder a Carrick en caso de confirmarse su marcha.

El Manchester United ocupa actualmente el decimoctavo puesto en la tabla de clasificación de la Premier League, una situación que aumenta la presión sobre la directiva para tomar una decisión definitiva respecto al cuerpo técnico.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google