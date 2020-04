La cuarentena de Hazard: "Intento no ir mucho a la despensa a por bollos"

"No es fácil", avisó el delantero del Real Madrid, que contó más detalles de su confinamiento.

Eden Hazard, delantero belga del , ha concedido el pasado 25 de marzo una entrevista a RTBF en la que había reconocido que su "primera temporada en el Madrid" era mala, "pero no todo" estaba siendo malo. Algunas semanas después, el mismo medio de comunicación reveló otras declaraciones del crack belga realizadas en aquella entrevista.

“Tenemos jardín y jugamos bastante. Hay gente que lo está pasando mucho peor. Los niños siguen el colegio online y no nos podemos quejar. No puedo enseñarles mucho a mis hijos porque, como quien dice, voy con una pierna y media, pero intento que mejoren su técnica", comentó en relación a su recuperación.

Y en torno a su alimentación, sentenció. "¡Para mí también es complicado! Pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa a por bollos, que la tengo aquí al lado, pero no es fácil".

Por último, dijo que hace teletrabajo desde casa. "Sigo mucho el trabajo con el fisio on line porque ya no puede venir porque cayó enfermo y tiene que quedarse en su casa. Comenzamos el trabajo hace diez días pero está ahora en su casa y me envía vídeos. Son ejercicios de suelo, hago trabajo para fortalecer el tobillo. Hago lo que puedo en casa", señaló.