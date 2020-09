¿La cruda realidad argentina? La lista de la Selección, con escasos jugadores de élite

De los 30 citados por Scaloni, se cuentan con los dedos de la mano aquellos que son figuras en sus equipos. ¿El mundo ya no mira al fútbol argentino?

El 8 de octubre, cuando reciba a en La Bombonera, habrán transcurrido en total 10 meses y 20 días desde el último encuentro disputado por la Selección argentina, el amistoso frente a en Tel Aviv. Después de la postergación del inicio de las Eliminatorias y la , finalmente arranca el camino hacia Qatar 2022, en el que la Albiceleste deberá ratificar su lógica candidatura, cada vez más apoyada en su historia y en la presencia de Lionel Messi que en el presente de la gran mayoría de los convocados.

Desde su asunción luego del papelón mundialista en , Lionel Scaloni encabezó una profunda renovación en la que poco queda ya de la "generación de las tres finales". El joven entrenador utilizó más de 60 futbolistas durante este período, muchos de ellos en su primera experiencia internacional, cumpliendo una parte del pedido popular de dejar atrás el grupo anterior que tuvo su Waterloo justamente contra en Kazán. Pero detrás de estas citaciones y especialmente la realizada de cara a los partidos ante Ecuador y Bolivia, se deja ver una cruda realidad no asumida: el fútbol argentino ya no es de primer nivel.

Tiene a Messi, por suerte, uno de los mejores sino el mejor jugador del Siglo XXI. Sin embargo, tal vez ya no sea suficiente. La Pulga no puede jugar todos sus partidos como aquella victoria en Quito para clasificar a la Copa del Mundo, donde apareció para salvar a un equipo que había hecho mucho para mirar el certamen por televisión después de 48 años. Un escalón debajo podrían ubicarse sus socios ofensivos, Lautaro Martínez y Paulo Dybala: el Toro estuvo cerca de pasar a , pero es la piedra sobre la cual Inter quiere volver a bañarse de gloria; la Joya, aunque lleva años amagando con su explosión definitiva, lleva la 10 de y está a punto de firmar una renovación de contrato sideral.

¿Y los otros 27? Buena parte de ellos no solo no son figuras en sus equipos, sino que apenas alternan titularidad. En el primer grupo podría mencionarse que Musso y De Paul fueron importantes en la permanencia de , Pezzella es el capitán de , Ocampos comenzó a brillar en , Joaquín Correa está afianzado en , Guido Rodríguez pisó con el pie derecho en , Nicolás González goleador de un equipo que viene de la 2. , Gio Simeone en racha en . Y quien merece un apartado es el Papu Gómez, el gran referente de la revelación llamada , pero cerca de cumplir los 33 años.

Pero existen otras situaciones: Paredes, el 5 de Scaloni, no es una fija en , Otamendi perdió su lugar en , Tagliafico fue de mayor a menor en aunque tuvo sondeos de equipos importantes, el Huevo Acuña dejó Sporting de Lisboa para llegar a Sevilla, Gio Lo Celso no termina de convencer por completo a Mourinho en , donde Foyth tiene cada vez menos participación, Alario intentó salir de Leverkusen, mismo equipo donde Exequiel Palacios jugó poco y nada, Emiliano Martínez llegó a porque más allá de su gran cierre de temporada seguía siendo el suplente de , Nehuén Pérez había sido titular en Famelicao, pero por ahora no lo será en , Balerdi se fue de Dortmund a en busca de minutos, Nico Domínguez intenta acomodarse a , Facundo Medina acaba de llegar a Francia y Alexis Mac Allister ni siquiera fue convocado por este fin de semana. Y quedan los casos particulares de Saravia, Kannemann y Pavón, los primeros dos en y el restante en la .

Lejos quedaron los tiempos de los grandes clubes europeos buscando a las figuras argentinas. Los mejores jugadores de la devaluada ex-Superliga, próximamente Liga Profesional, se conforman con el dinero y la competencia menos exigente de , Medio Oriente o las europeas de segundo orden. Scaloni, por su parte, le apunta a la inversa: construir un equipo que prescinda de las individualidades que escasean, hacer fuerte el bloque y no la suma de las partes. La verdad comenzará el 8 de octubre, con en el horizonte, al cual indefectiblemente deberá llegar gracias a lo colectivo si quiere regresar a la élite.