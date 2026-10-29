La crisis se agrava y Flick está en apuros: un jugador del Barcelona se perderá el duelo ante el Alavés

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, recibió malas noticias antes del duelo ante el Deportivo Alavés, el próximo sábado, en el estadio Spotify Camp Nou, en la Liga española.

El Barcelona afronta una grave crisis defensiva tras las lesiones que ha sufrido recientemente, entre ellas la confirmada ausencia de Xavi Espart durante unas 7 semanas.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que, a pesar de las previsiones optimistas a principios de semana sobre el regreso de Jules Koundé, el tobillo del defensa francés no ha mejorado lo suficiente tras el esguince que sufrió en el partido entre el Betis y el Barcelona hace diez días, por lo que ahora ha sido descartado para el partido ante el Alavés.

Tras su ausencia en los dos partidos que el Barcelona perdió ante el Paris Saint-Germain (4-2) en la Liga de Campeones de Europa, y ante el Real Madrid (1-2) en la Liga, debido a la mencionada lesión, el plan era que Koundé se incorporara al grupo a mitad de semana para estar disponible en el duelo ante el Alavés.

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Sin embargo, ayer miércoles sintió molestias al ponerse la bota, por lo que se entrenó de forma separada del grupo, y hoy jueves, dada la cercanía del partido, todas las partes decidieron que no debía reaparecer todavía, pues, si se forzara a ello, existe el riesgo de que la lesión se agrave.

Ante la ausencia de Eric García, Andreas Christensen y Xavi Espart, el regreso de Koundé era importante para Flick, pero tendrá que afrontar el partido ante el Alavés con Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Alejandro Balde como únicos defensas disponibles.

Trasladar a Bryan Gil al puesto de lateral derecho es una de las opciones de rotación de los jugadores, así como, aunque menos probable, dar entrada a Rodri o incluso a Frenkie de Jong en el puesto de central.

Álex Campos, central de 18 años del filial, se ha entrenado con el primer equipo en los últimos días a la espera de figurar en la lista.