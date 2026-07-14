La crisis del fútbol senegalés se reavivó tras la primera respuesta pública del equipo del exseleccionador Babi Thiaw a las declaraciones del presidente de la Federación, Abdallah Fall, quien detalló el conflicto con el técnico y desmintió las acusaciones sobre la participación de los «Leones de la Teranga» en el Mundial 2026.

Según el sitio web senegalés senenews, minutos después de la rueda de prensa, Cherif Fal, colaborador cercano de Thiaw, publicó en su estado de WhatsApp: «Es patético: cuando no estás al tanto de las cosas, realmente no lo estás. Preparad vuestras respuestas para la opinión pública, ya ha llegado el momento», junto a emojis irónicos.

Aunque no mencionó al presidente de la Federación, el mensaje se interpretó como una respuesta directa a la rueda de prensa de Abdallá Fall, dada su publicación inmediata tras el evento y su tono desafiante.

El presidente de la Federación Senegalesa había ofrecido una extensa rueda de prensa para explicar los problemas surgidos tras la eliminación del Mundial 2026, entre ellos los rumores de desorganización en la delegación, como presuntos casos de acoso sexual, gastos excesivos y reventa de entradas, sobre las que afirmó no haber pruebas oficiales y consideró el caso “cerrado”.

Además, Fall detalló el desacuerdo con Thiaw durante la renovación, pues el técnico pidió indexar su salario a la inflación, elevar las primas por victoria y recibir bonificaciones extra, rechazando objetivos vinculados al Mundial y a la Copa Africana. lo que paralizó las negociaciones.

Además, Thiaw rechazó dirigir al equipo hasta firmar el nuevo contrato, lo que obligó a rubricarlo antes del segundo partido contra Noruega, priorizando, según Val, el interés de la selección.

Además, Fal admitió tensiones por las decisiones técnicas: desconocía la alineación titular hasta llegar al estadio, algo que calificó de «inaceptable».

La Federación ya había anunciado la rescisión del contrato de Thiaw y su cuerpo técnico tras la eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026, al perder 3-2 contra Bélgica en prórroga, lo que desató una ola de polémicas. una crisis que podría recrudecerse en los próximos días.