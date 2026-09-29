El presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, se prepara para celebrar una reunión de urgencia con el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, y el capitán Cristiano Ronaldo, con el fin de resolver la crisis de este último.

Ronaldo había permanecido en el banquillo durante todo el pasado partido ante Noruega, en la segunda jornada de la Liga de Naciones europea, que terminó con victoria de Portugal (2-1).

Pero parece que lo ocurrido provocó el malestar del Don, ya que la estrella portuguesa se ausentó del entrenamiento de su selección, este martes, con el argumento de regresar al hotel de concentración para realizar algunos ejercicios en el gimnasio.

Hace cerca de una semana, Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr saudí, se comprometió a entregarse por completo a la selección portuguesa, y afirmó: «Estoy aquí para ayudar, juegue o no. Soy solo uno más entre muchos. Siempre ha sido así y seguirá siéndolo. Lo repetiré: haré todo lo que el entrenador me pida, jugar, salir o incluso no jugar. El honor de representar a Portugal está por encima de cualquier otra cosa».

Seis días después, aquellas rimbombantes palabras se desvanecieron, pues en el partido ante Gales (1-0), Ronaldo se enfrentó a una oleada de críticas por su falta de eficacia ofensiva, y después de recibir duras críticas, el dorsal 7 vivió una experiencia que no le sucedía desde hacía 18 años.

En el partido ante Noruega, Jesus decidió mantenerlo en el banquillo durante todo el encuentro, una decisión que enfureció profundamente a Ronaldo, quien se mostró serio ante las cámaras, y tras el partido, su entrenador reconoció que le había dicho a su estrella que participaría como suplente, pero que finalmente se echó atrás en su decisión.

Jesus comentó tras el partido: «No me di cuenta de que estaba molesto. Solo él puede responder a eso. Lo cierto es que su no participación no significa que no cuente con él. De hecho, antes del partido le dije: "No te voy a poner de titular, pero te haré entrar como suplente". Así es el fútbol: impone sus reglas, y en este caso concreto, no había justificación para cambiar al delantero, sabiendo que tenemos un partido en Dinamarca y que él podría ser la primera opción ante ellos».

Y mientras la selección portuguesa se instalaba en su lugar de concentración en la ciudad sueca de Malmö, situada en la frontera con Copenhague, Ronaldo atrajo la atención de la prensa portuguesa, pues tras estar sobre el terreno de juego del estadio Eleda media hora antes del inicio del entrenamiento del equipo, Ronaldo decidió regresar al hotel después de una breve conversación con el entrenador Jesus.

La Federación Portuguesa justificó oficialmente esta decisión alegando que el club Malmö no dispone del equipamiento necesario para el entrenamiento individual de Ronaldo.

Por su parte, Jesus se refirió brevemente a su conversación con su estrella tras el entrenamiento, y dijo: «Hablo con Cristiano Ronaldo cada día, cada minuto».

Mientras el seleccionador portugués negaba cualquier desavenencia con su jugador, la prensa portuguesa informó la noche de este martes de que el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, ha modificado su agenda de manera urgente.

Estaba previsto que mañana miércoles estuviera en las (Islas Azores) para asistir al partido de la selección sub-21 ante Gibraltar, cuya victoria garantizaría la clasificación de los jóvenes jugadores portugueses para la Eurocopa sub-21.

Se suponía que Proença viajaría después a Dinamarca el jueves, día del partido de la selección absoluta ante el combinado escandinavo, pero al final Proença no viajará a las Islas Azores y se dirige actualmente a Copenhague para celebrar una reunión de urgencia con Jesus y Ronaldo en Malmö, según informó la cadena francesa «Foot Mercato».



