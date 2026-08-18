La misión de José Mourinho no fue sencilla durante la pretemporada, en medio de las importantes carencias que sufrió el Real Madrid en las filas del primer equipo. Sin embargo, la academia del club, "La Fábrica", volvió a convertirse en un salvavidas para el técnico portugués, después de dar la oportunidad a un buen número de jóvenes talentos para demostrar su capacidad de competir.

Cuando Mourinho comenzó a trabajar con el Real Madrid hace 36 días, concretamente el pasado 13 de julio, solo tenía a su disposición a 6 jugadores sanos del primer equipo: Lunin, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Camavinga.

Ante esta escasez, el entrenador portugués encontró la solución dentro del propio club, ya que recurrió a un elevado número de jugadores de la academia, y algunos de ellos destacaron de forma llamativa durante la pretemporada, encabezados por Juan Martínez, Mario Rivas y Alexis Cería, junto a Cestero, que también se impuso como una opción importante, según un informe publicado por el diario "As".

13 talentos que tuvieron su oportunidad

Más allá de los entrenamientos, Mourinho recurrió a 13 jugadores de la academia del Real Madrid en los cuatro partidos que el equipo disputó en su gira europea durante las dos últimas semanas de la pretemporada.

La presencia de algunos jugadores se limitó a minutos contados o a papeles marginales, como Mestre, Javi Navarro, Fortea y Aimar, además de Jacobo, que se marchó recientemente al Estrasburgo.

Otros disfrutaron de minutos contados, como Lamine Yamal, Lacosta, Yáñez y el portero Ilya Voloshin, a quien Mourinho dio la oportunidad de participar en los últimos minutos del encuentro ante el Schalke.

Pero los nombres que acapararon los focos fueron Martínez, Rivas, Cería y Cestero.

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Martínez y Rivas, la pareja de centrales

Juan Martínez, que celebrará su 19.º cumpleaños el jueves, y Mario Rivas, de 18 años, comenzaron la pretemporada codo con codo, después de que Mourinho los eligiera para formar la pareja de centrales en el amistoso ante la Fiorentina.

El técnico portugués elogió a la pareja tras su aparición, al afirmar: "Son dos niños con un futuro extraordinario, y mientras el partido no entró en su dimensión física, mostraron un nivel de calidad asombroso".

Mourinho renovó su confianza en la pareja en la primera parte del duelo ante el Ferencváros, antes de que Dean Huijsen y Antonio Rüdiger ocuparan su lugar.

Rivas también participó en la segunda parte ante el Deportivo junto al internacional español, antes de disputar los últimos cuatro minutos ante el Schalke.

Rivas anotó además el gol que abrió el marcador ante el Ferencváros, confirmando así que su presencia no fue una mera forma de completar la lista del equipo durante la pretemporada.

Cería llama la atención en la banda

Alexis Cería, de 18 años, estuvo presente en los cuatro amistosos, en los que fue titular en dos partidos y entró desde el banquillo en los otros dos.

El extremo izquierdo ofreció actuaciones destacadas y mostró una clara osadía, así como capacidad para el juego directo y para encarar la portería rival. Además, marcó un gol ante la Fiorentina y dio una asistencia en el partido de entrenamiento ante el Leganés.

El joven jugador se convirtió en uno de los nombres que dejaron una impresión positiva en el cuerpo técnico durante la pretemporada.

Cestero, un paso por delante de todos

Cestero, de 20 años, llega como el jugador más avanzado de este grupo, después de haber cumplido ya el sueño de debutar oficialmente con el primer equipo la temporada pasada.

Mourinho contó con él en los cuatro amistosos como opción para renovar la sangre del centro del campo, y el jugador logró mostrar una personalidad fuerte y confianza en sí mismo durante los minutos que disputó.

En cuanto a Martínez, Rivas y Cería, su próximo paso consiste en cumplir el sueño de debutar oficialmente con la camiseta del Real Madrid en un partido de competición.

Y con la persistente necesidad de Mourinho de soluciones adicionales a lo largo de la temporada, las puertas de "La Fábrica" parecen abiertas para el entrenador portugués, después de que la pretemporada demostrara que la academia es capaz de ofrecer más que simples nombres para cubrir la falta de efectivos.