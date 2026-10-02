Las repercusiones del terremoto que ha sacudido al Manchester City no se han limitado a los muros del Etihad Stadium, sino que se han extendido con fuerza hasta golpear la concentración de la selección inglesa, imponiéndose como principal tema de debate entre los jugadores a pocos días de un compromiso decisivo.

El seleccionador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, reveló que la condena al Manchester City por cometer graves infracciones financieras se ha convertido en el tema del momento dentro de la concentración de los "Tres Leones", en la víspera del enfrentamiento ante Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA.

Un comité de investigación independiente había emitido un fallo demoledor al declarar culpable al City en todos los cargos relacionados con la violación de las normas del juego limpio financiero de la Premier League, que abarcan nueve temporadas completas, desde 2009-2010 hasta 2017-2018, además de condenarlo en tres de los cuatro cargos relacionados con la falta de cooperación con los órganos de investigación.

Y aunque el club, que mantuvo la negación de todos los cargos a lo largo de los años de investigación, anunció oficialmente su apelación al fallo el pasado viernes en un intento de revocarlo y evitar sanciones que podrían llegar a la resta de puntos o el descenso, el ambiente dentro de la selección se ha vuelto tenso.

Esta crisis llega en un momento delicado, ya que la selección inglesa cuenta en sus filas con varios jugadores del City, entre los más destacados el centrocampista Elliot Anderson y el defensa Marc Guéhi, mientras que el lateral izquierdo Nico O'Reilly se vio obligado a abandonar la concentración y regresar a su club por lesión.

En su respuesta a las preguntas de los periodistas sobre si los jugadores estaban comentando el fallo, Tuchel dijo, según "Reuters" este viernes: "Creo que sí. Hemos tenido algo de descanso entre partidos, y es un tema importante. Todo el mundo habla de ello, así que no hace falta otra opinión; me alegro de no ser esa opinión, nadie necesita mi información limitada sobre este asunto".

Y añadió el técnico alemán: "Por supuesto, los jugadores hablan de ello, los jugadores del City hablan de ello, y hablamos con ellos, pero solo por un breve momento; están preparados para el partido de mañana. Pero, por supuesto, es un tema importante en el equipo".

Tuchel no dudó en responder a la pregunta más delicada: ¿seguirá convocando a los jugadores del Manchester City en caso de que se dicte una resolución de descenso del club de la Premier League?

Y respondió en tono tajante: "Siempre existe la posibilidad. Siempre intentaré elegir la mejor alineación para la concentración, para la ocasión y para el torneo; nunca lo descartaré solo porque no jueguen en la primera división de su país, debemos estudiar cada caso por separado".

En el plano deportivo, la selección inglesa afronta el partido situada en el segundo puesto del grupo tres con tres puntos de dos partidos, tras una emocionante derrota por 3-2 ante España en Wembley y luego una convincente victoria por 2-0 sobre la República Checa el pasado martes.

Los "Tres Leones" visitan a Croacia en la ciudad costera de Rijeka en un partido que se disputará a puerta cerrada y sin público, como castigo por los actos de violencia en los que se vieron implicados los aficionados de Croacia durante el partido de cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA contra Francia en marzo de 2025.

Tuchel cerró sus declaraciones con una pincelada sobre el estado físico del equipo, diciendo: "Tener tres días de descanso entre partidos ha supuesto una gran diferencia para nosotros, ya que nos ha permitido cuidar a los jugadores de alto rendimiento como Anderson y Gordon".

Y aseguró: "Todos los jugadores asistieron hoy a los entrenamientos salvo O'Reilly, que se vio obligado a abandonar la concentración para recibir tratamiento y marcharse lo antes posible. El dolor era intenso y no pudo participar en el partido, y todos los demás jugadores comenzaron hoy los entrenamientos y los terminaron a un alto nivel".







