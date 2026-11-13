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Francia ha sufrido otro duro golpe en defensa tras conocerse que Dayot Upamecano ha abandonado la concentración de la selección. El defensa del Bayern de Múnich recibió permiso para marcharse apenas unas horas después de que Francia cayera ante Italia en una decepcionante derrota.

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Upamecano abandona la concentración tras la decepción en la Liga de Naciones

La selección francesa ha confirmado que Upamecano ha abandonado oficialmente la concentración por motivos personales. El central del Bayern de Múnich recibió permiso para regresar a Alemania el viernes tras hablar directamente con el seleccionador Zinedine Zidane, según AP.

La derrota en Milán fue especialmente dolorosa para Francia, ya que supuso la primera victoria de Italia ante Francia en territorio italiano en 64 años. Para Zidane, fue un estreno de máxima exigencia en su nuevo cargo. El legendario excentrocampista asumió el puesto de seleccionador en sustitución de Didier Deschamps tras el Mundial y este resultado supone la primera derrota de su etapa mientras intenta reconstruir la selección.

Upamecano participó en el partido del jueves, pero el defensa no volverá a jugar durante el actual parón internacional. La Federación Francesa de Fútbol señaló que el jugador regresaba de inmediato a Múnich.

Zidane afronta una pesadilla por la crisis defensiva

La baja de Upamecano es la última de una larga lista de ausencias que han diezmado a la selección francesa. Zidane ha tenido que lidiar con un número extraordinario de lesiones en la defensa y el centro del campo.

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Estos últimos contratiempos se suman a una serie de bajas destacadas que se produjeron incluso antes de que comenzara el parón internacional. William Saliba, Jules Kounde y Maxence Lacroix no estaban disponibles, lo que dejó muy mermada la defensa francesa. Además, la selección tampoco cuenta con Manu Kone, Ousmane Dembele ni Esteban Lepaul.

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Italia se coloca líder de su grupo en la Liga de Naciones

Mientras Francia tiene problemas para disponer de sus jugadores, Italia vive un resurgimiento. El delantero del Inter Pio Esposito lideró a la selección italiana con dos goles el jueves que aseguraron la histórica victoria. Este resultado ha situado a Italia en lo más alto del Grupo A1.

El cambio táctico con Zidane aún está en sus primeras etapas, pero la falta de solidez defensiva quedó patente ante el certero ataque italiano. Con tantos titulares habituales ausentes, Francia se mostró descoordinada durante buena parte del partido.

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Se acerca el regreso de Mbappe para el partido contra Turquía

Francia debe centrarse ahora en el partido del domingo contra Turquía, en el que buscará con urgencia volver a la senda de la victoria. Sin embargo, hay un rayo de esperanza para la selección francesa, ya que el delantero estrella Kylian Mbappe podría regresar al once inicial.

Lograr una victoria el domingo es ahora esencial para Zidane si quiere seguir el ritmo de Italia en lo alto del grupo. Con la defensa muy mermada por las lesiones y la marcha de Upamecano, los atacantes tendrán la responsabilidad de ofrecer una actuación dominante. Está por ver cómo reorganizará Zidane a su mermada plantilla para hacer frente a las crecientes ausencias.