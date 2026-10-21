El Real Betis tiene la intención de recurrir ante el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol la sanción de cuatro partidos impuesta a su centrocampista uruguayo Facundo Bernal, a raíz de su expulsión con tarjeta roja directa en LaLiga frente al Barcelona, tras su enfrentamiento con Lamine Yamal, estrella del conjunto catalán.

Según la cadena española «COPE», el club andaluz anunció su intención de presentar el recurso nada más ser notificado de la decisión del Comité de Competición de la Federación Española, que sancionó a Bernal basándose en el acta del árbitro, la cual explicó el motivo de la expulsión señalando: «El jugador sujetó a un rival por el cuello y le propinó dos golpes consecutivos con la cabeza en la cara, mientras el balón estaba fuera de juego. El jugador rival no necesitó asistencia médica y pudo continuar el partido».

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El Betis había presentado un escrito en defensa de su jugador, pero el Comité no lo tuvo en cuenta, después de que el club considerara que el acta del árbitro contenía un error evidente, ya que no reflejaba suficientemente el enfrentamiento previo al incidente ni la intervención del jugador rival, al que el árbitro se limitó a mostrar una tarjeta amarilla, lo que no permite valorar con precisión la agresión descrita en el acta, según el escrito.

Tras revisar las imágenes y rechazar los alegatos del club andaluz, el Comité de Competición consideró el incidente como una agresión merecedora de sanción, conforme al artículo 103 del reglamento disciplinario, y decidió suspender a Bernal cuatro partidos.

En virtud de la decisión, el centrocampista uruguayo se perderá los partidos del Betis frente al Celta de Vigo, el Málaga y el Elche, además del derbi contra el Sevilla, a menos que el club logre reducir la sanción mediante el recurso.

Por el contrario, el Betis no recurrirá las otras dos sanciones derivadas del partido, ya que Manu Fajardo, director deportivo del club, fue sancionado con dos partidos de suspensión por su conducta contraria al orden deportivo, después de golpear el balón en dirección al cuarto árbitro durante una revisión del VAR. Asimismo, Manuel Pellegrini, director técnico del equipo, recibió una amonestación por sus protestas al cuerpo arbitral, según el diario catalán «Mundo Deportivo».