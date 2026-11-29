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Cuatro derrotas seguidas y ocho en los últimos diez partidos: los Oklahoma City Thunder, referencia de la NBA en 2025, atraviesan una profunda crisis. Tras la sorprendente derrota ante los Milwaukee Bucks, Shai Gilgeous-Alexander da la voz de alarma.

«Sinceramente, como equipo de baloncesto no somos tan buenos como lo fuimos en los últimos años, y hay que decirlo», afirmó el dos veces MVP y vigente ganador del premio tras la dolorosa derrota por 111-119 ante el colista de la Conferencia Este.

OKC desperdició ante un Milwaukee también mermado por las bajas la ventaja de 64-58 que tenía al descanso. El equipo se vino abajo, sobre todo en el tercer cuarto, frente a una franquicia que hasta entonces solo había ganado dos veces. Los Bucks se impusieron por 34-18 en ese periodo y acabaron conservando la ventaja hasta el final.

«Está claro que hemos tenido problemas para cerrar los partidos. Hemos disputado varios encuentros ajustados y, en esta fase, no hemos conseguido ganar la mayoría. Es un momento difícil para nosotros», declaró el entrenador Mark Daigneault tras el partido.

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Por su parte, «SGA» no quiso poner como excusa las numerosas bajas por lesión de los Thunder. «Nuestro trabajo es sacarlo adelante. Nuestro trabajo es averiguar cómo conseguir que este grupo sea tan eficaz como los anteriores», dejó claro.

Hartenstein, desacertado en ataque

Además de las estrellas lesionadas de larga duración, entre ellas Chet Holmgren, Jalen Williams y Cason Wallace, el sábado tampoco estuvieron ante los Bucks Aday Mara, Jaylin Williams y Nikola Topic. Gilgeous-Alexander anotó sus habituales 31 puntos (13/27 en tiros de campo, 4/7 en triples y ocho asistencias), pero solo recibió una ayuda significativa en la anotación de Ajay Mitchell (24 puntos, 9/14 en tiros de campo) y Alex Caruso (13 puntos, 5/8 en tiros de campo).

Isaiah Hartenstein tuvo una noche especialmente mala en ataque. El pívot alemán capturó 12 rebotes, pero solo acertó uno de sus siete tiros de campo y registró el segundo peor balance de más/menos de su equipo (-18), solo por detrás de SGA (-24).

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En los Bucks, el pívot suplente Kel’el Ware firmó el partido de su vida con 30 puntos y 13 rebotes en ausencia de Tyler Herro, Kyle Kuzma, Jaime Jaquez Jr. y Kasparas Jakucionis. Es posible que cobre aún más importancia para los Bucks en las próximas semanas, ya que el pívot titular Myles Turner podría haber sufrido una lesión de rodilla de cierta gravedad tras chocar con Mitchell.

Tras su meritoria victoria ante OKC, los Bucks se enfrentarán ahora a San Antonio, finalista del año pasado, con Victor Wembanyama. A SGA y los Thunder les esperan dos partidos seguidos contra los Brooklyn Nets. En principio, un rival propicio para volver a la senda del triunfo. Pero eso mismo se pensaba de los Milwaukee Bucks.

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