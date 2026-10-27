La crisis en torno al francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, se agravó en China, después de que el ente de radiodifusión pública CCTV decidiera suspender la emisión de los partidos de LaLiga en los que participa, además de retirar los anuncios en los que aparece, a raíz de la polémica suscitada por unas declaraciones que se le atribuyeron sobre el antiguo líder chino Mao Zedong.

La agencia de noticias española "Efe" informó, citando al periódico local "The Paper" y a fuentes dentro del canal, que la decisión entró en vigor en la noche del lunes al martes, sin que hasta ahora haya habido un anuncio oficial, en una nueva escalada de la crisis que ha llevado a empresas chinas a poner fin a sus contratos publicitarios con el delantero del Real Madrid.

La medida llegó tras el anuncio de 3 empresas chinas, la de bebidas "Dongpeng", la de productos lácteos "Mengniu" y la fabricante de quesos "Milkground", de poner fin a su colaboración con Mbappé, después de haber utilizado anteriormente su nombre e imagen en sus campañas publicitarias.

Las empresas justificaron sus decisiones por su compromiso con una política de "tolerancia cero" ante declaraciones o comportamientos que consideran ofensivos para los sentimientos nacionales chinos, en un momento en el que la polémica se ha extendido a través de las redes sociales del país.

¿Cuál es la historia de la crisis de Mbappé con Mao Zedong?

La crisis comenzó tras la difusión de un vídeo en el que Mbappé habla de las imágenes satíricas que se diseñan utilizando sus rasgos, señalando que la que más risa le provoca es un montaje en el que aparece su cara sobre el cuerpo de un hombre que cree que es un "dictador chino".

Y aunque el servicio de verificación digital de la agencia France Presse no pudo, en un principio, confirmar la autenticidad del vídeo, la interpretación difundida vinculó las palabras del jugador con una imagen satírica que muestra su rostro montado sobre una foto de Mao Zedong, el antiguo líder chino.

El suceso provocó amplias críticas en China, en medio de acusaciones contra Mbappé de ofender los sentimientos nacionales, mientras el caso pasó de ser una polémica en las redes sociales a una crisis cuyos efectos se extendieron a los contratos de patrocinio y de retransmisión deportiva.

Pekín interviene en la crisis

La escalada no se limitó a las redes sociales y a las empresas patrocinadoras, ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino intervino en el caso, al considerar que es natural que los chinos rechacen las declaraciones que consideran ofensivas para ellos.

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, dijo durante una rueda de prensa periódica, el martes: "Cualquier palabra o acción que hiera los sentimientos del pueblo chino será recibida, como es natural, con un rechazo generalizado de toda la sociedad china".

Y mientras CCTV no ha emitido un anuncio oficial sobre la suspensión de la emisión de los partidos, según la información recogida en los informes, Mbappé se enfrenta a crecientes repercusiones en el mercado chino, con la rescisión de tres contratos publicitarios y la posibilidad de que la afición se vea privada de ver los partidos de LaLiga en los que participa la estrella del Real Madrid.



