El Real Madrid se niega a pedir disculpas a China y se distancia de las declaraciones de su estrella Kylian Mbappé. El club blanco asegura que sus acuerdos comerciales no han cambiado, lo que ha provocado la ira del grupo de medios chino, cuyo portavoz exige ahora una disculpa pública del Real Madrid.

El caso de Kylian Mbappé y China ha tomado un nuevo rumbo. Tras la difusión de un vídeo en el que se ve la reacción del delantero del Real Madrid ante unas imágenes satíricas que lo representan como un dictador, incluida una referencia al fallecido líder chino Mao Zedong, el jugador francés se ha visto en el centro de una fuerte polémica.

Sus declaraciones provocaron una amplia indignación en China, donde numerosas marcas decidieron poner fin a sus colaboraciones con él. Y, pese a su disculpa pública, la presión no ha cesado: la Federación China de Fútbol protestó, los medios de comunicación estatales eliminaron contenido sobre él y la cuestión de las repercusiones comerciales sigue avivando el debate.

La reacción de Javier Tebas, presidente de LaLiga, también contribuyó a escalar el caso, ya que celebró una reunión de urgencia con el embajador chino en España y presentó una disculpa al pueblo chino en nombre de la competición, subrayando que los actos de una sola persona no deberían perjudicar las relaciones existentes con los socios locales y la afición.

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Esta postura firme contrasta de forma rotunda con la del Real Madrid. Según la información publicada por el diario "OK Diario" y recogida por la cadena francesa "Foot Mercato", el club madrileño pretende mantener sus relaciones comerciales con China y considera las declaraciones de su jugador como una expresión personal, sin ninguna intención de ofender.

El Real Madrid afirma que sus acuerdos con sus patrocinadores chinos no han cambiado, a pesar de la rescisión de los contratos que afectaron directamente a Mbappé.

La postura del Real Madrid se ha convertido en el eje de una nueva ronda de negociaciones diplomáticas y mediáticas. La agencia de noticias china "Dongqiudi" recogió del diario "OK Diario" que un portavoz del centro de deportes y juventud del grupo "China Media Group", propietario del canal chino "CCTV", rechazó públicamente la justificación del club español.

En el comunicado del portavoz se señala: "Hemos tomado nota de la postura del Real Madrid. Ayer y hoy, el presidente de LaLiga y otras partes implicadas han enviado mensajes reiterados a la cadena CCTV presentando una disculpa pública. Consideramos que las vergonzosas declaraciones de Mbappé han herido al pueblo chino, han cruzado las líneas rojas y han sobrepasado los límites de la libertad de expresión".

Y añadió: "Mbappé es jugador del Real Madrid, y el club asume una enorme responsabilidad. Por ello, rechazamos la justificación del Real Madrid de que Mbappé 'nunca tuvo la intención de ofender a nadie y que declaró que los jugadores tienen derecho a expresar sus opiniones personales', y rechazamos la postura del Real Madrid". Esta respuesta demuestra que las excusas y justificaciones presentadas hasta ahora no han convencido a las partes chinas.

El portavoz oficial fue muy contundente respecto a la situación comercial del club blanco. Mientras el Real Madrid asegura que sus colaboraciones con China continúan con normalidad, el grupo de medios chino se niega a confirmar esta afirmación y advierte a la dirección del club de que no puede ignorar la indignación que ha generado este asunto.

En el comunicado del grupo se afirma: "En lo que respecta a la afirmación del Real Madrid de que la colaboración del club con sus patrocinadores chinos no ha cambiado, no vamos a verificarlo. No obstante, recordamos a todos que las palabras y los actos que ofenden al pueblo chino provocarán, lógicamente, una amplia indignación en todos los sectores de la sociedad china. Esperamos que el Real Madrid no se engañe. Y hasta que el club presente una disculpa, todas las conversaciones quedan en suspenso".

El Real Madrid intenta separar las declaraciones personales de Mbappé de sus compromisos comerciales, pero esta estrategia no basta para calmar a la parte china, que exige ahora una disculpa pública del club.



