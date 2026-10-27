La crisis en torno al francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, se agravó en China después de que el ente de radiodifusión público CCTV decidiera suspender la emisión de los partidos de LaLiga en los que participa, además de retirar los anuncios en los que aparece, a raíz de la polémica desatada por unas declaraciones que se le atribuyeron sobre el antiguo líder chino Mao Zedong.

La agencia de noticias española EFE señaló, citando al diario local The Paper y a fuentes dentro del canal, que la decisión entró en vigor la noche del lunes al martes, sin un anuncio oficial hasta el momento, en una nueva escalada de la crisis que ha llevado a empresas chinas a poner fin a sus contratos publicitarios con el delantero del Real Madrid.

La medida llegó tras el anuncio de tres compañías chinas (Dongpeng, de bebidas; Mengniu, de productos lácteos; y Milkground, de fabricación de quesos) de poner fin a su colaboración con Mbappé, después de haber utilizado previamente su nombre y su imagen en sus campañas publicitarias.

Las empresas justificaron sus decisiones por su compromiso con una política de "tolerancia cero" ante declaraciones o actos que consideran ofensivos para los sentimientos nacionales chinos, en un momento en el que la polémica se ha extendido por las plataformas de redes sociales del país.

¿Cuál es el origen de la crisis de Mbappé con Mao Zedong?

La crisis comenzó tras la difusión de un vídeo en el que Mbappé habla sobre las imágenes satíricas que se crean utilizando sus rasgos, señalando que la que más risa le provoca es un montaje en el que aparece su rostro sobre el cuerpo de un hombre que cree que es un "dictador chino".

Y aunque el servicio de verificación digital de hechos de la agencia France-Presse no logró, en un principio, confirmar la autenticidad del vídeo, la interpretación que circuló vinculó las palabras del jugador con una imagen satírica que muestra su rostro montado sobre una fotografía de Mao Zedong, el antiguo líder chino.

El suceso provocó amplias críticas en China, en medio de acusaciones a Mbappé de ofender los sentimientos nacionales, mientras que el asunto pasó de ser una polémica en las redes sociales a una crisis cuyos efectos se extendieron hasta los contratos de patrocinio y de retransmisión deportiva.

Pekín entra en la crisis

La escalada no se limitó a las redes sociales y a las empresas patrocinadoras, ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino intervino en el asunto, al considerar que es natural que los chinos rechacen declaraciones que consideran ofensivas para ellos.

Mientras que CCTV no emitió ningún anuncio oficial sobre la suspensión de la emisión de los partidos, según la información recogida en los informes, Mbappé afronta unas repercusiones crecientes en el mercado chino, con la finalización de tres contratos publicitarios y la posibilidad de que la afición se quede sin poder ver los partidos de LaLiga en los que participa la estrella del Real Madrid.



