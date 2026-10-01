La sorpresiva salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección portuguesa, ayer miércoles, sigue acaparando los titulares de los medios de comunicación de Portugal.

La tensión domina el ambiente en la concentración de Portugal tras la marcha de Cristiano Ronaldo, pese a que la selección disputa esta noche de jueves el partido de la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA ante Dinamarca.

La crisis comenzó cuando Ronaldo se sentó en el banquillo de Portugal durante todo el pasado partido ante Noruega, en la Liga de Naciones de la UEFA, que terminó con victoria de la selección portuguesa (2-1), lo que provocó el descontento del capitán del Al Nassr saudí.

Cristiano Ronaldo se negó a disputar los entrenamientos tras el partido ante Noruega, pero mantuvo una reunión con Jesús, y pareció que las cosas se calmaban entre ambos, antes de que este último compareciera en la rueda de prensa previa al partido ante Dinamarca para afirmar que ningún jugador cambiará sus ideas, ni ninguna otra persona en el fútbol, lo que llevó al Bicho a abandonar la concentración de Portugal y poner rumbo a Madrid.

Por su parte, el diario portugués "Record" informó este jueves por la tarde de que el asunto llegó a los más altos niveles políticos del país.

Añadió que el primer ministro portugués, Luís Montenegro, contactó con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, para organizar un encuentro con Jorge Jesús tras la marcha de Cristiano Ronaldo de la concentración.

El diario señaló que Montenegro quiere hablar con Jesús debido a la buena relación que le une con el seleccionador de Portugal.

En la misma línea, la cadena "SIC" indicó que el primer ministro portugués también habló con Ronaldo.



