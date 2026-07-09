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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La crisis continúa... Una amenaza legal se cierne sobre Mbappé antes del partido contra Marruecos

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¡Escalada de tensión en Paraguay contra una estrella de la selección francesa!

Kylian Mbappé, capitán de Francia, podría ser procesado y extraditado a Paraguay horas antes del partido contra Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026.

Guillermo Duarte Kakavilos, abogado de la senadora Celeste Amarela, anunció que lo demandará por difamación y pedirá su extradición si no se retracta.

El conflicto empezó cuando la senadora, de 61 años, hizo un comentario racista contra Mbappé tras la victoria 1-0 de Francia sobre Argentina en el Mundial. Mbappé replicó a través de las redes sociales, lo que el letrado calificó de «difamación y calumnia» que, a su juicio, justifica su comparecencia ante la justicia paraguaya.

La situación jurídica de ambas partes

Kakavelos declaró a ABC Cardinal que su clienta tiene inmunidad parlamentaria y que la ley paraguaya no castiga sus palabras. Sin embargo, afirmó que la «difamación a Mbappé» es un delito en Francia y anunció acciones legales. «Podría ser extraditado a Paraguay para que rinda cuentas por sus actos».

La Federación Francesa de Fútbol denunció los hechos a la Fiscalía, que ya investiga en Francia.

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Pese a ello, fuentes jurídicas citadas por «Le Parisien» descartan la extradición: el artículo 696-4 del Código de Procedimiento Penal francés impide entregar a sus ciudadanos. Además, la pena debe superar los dos años de prisión para que se admita la solicitud.

Además, el Gobierno paraguayo se ha distanciado de las declaraciones de la senadora Amarela y ha ofrecido disculpas a Francia, lo que hace muy improbable una solicitud formal de extradición.

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