Hansi Flick, entrenador del Barcelona, recibió malas noticias antes del enfrentamiento ante el Aston Villa, mañana martes, en la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Según el diario "Sport", Hansi Flick no dispondrá de ninguno de los jugadores lesionados para el partido de la Liga de Campeones de Europa contra el Aston Villa en el Camp Nou.

Empezando por Andreas Christensen, que se incorporó al equipo el domingo y participó en parte de la sesión de recuperación tras la aplastante victoria ante el Alavés, pero que no tomó parte en la sesión de entrenamiento de este lunes y, por lo tanto, se perderá el partido de la Liga de Campeones de Europa.

El central danés llegó a las instalaciones del Barcelona poco después de las nueve de la mañana, pero se limitó a entrenar de forma individual.

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Por su parte, Eric García y Jules Koundé se ejercitaron por separado en un campo contiguo al campo de entrenamiento Tito Vilanova, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, y, como se esperaba, ninguno de los dos estará disponible para el partido ante el Aston Villa.

Aunque la evolución del estado de cada uno determinará finalmente su grado de disponibilidad, y aunque es prematuro sacar conclusiones, ambos también tendrán dificultades para recuperarse antes del enfrentamiento ante el Atlético de Madrid el próximo domingo.

Flick dejó claro tras la victoria del equipo en el último partido que no es muy optimista sobre el regreso de sus defensas.

Dijo: "Todavía no sabemos cuándo volverán; estamos trabajando en ello. Su progreso es bueno, pero la situación no es ideal para nosotros. Solo tenemos que superar los dos próximos partidos. Christensen está a punto de volver a los entrenamientos, pero no queremos arriesgar. Después, tendremos dos semanas para recuperarnos. Veremos cómo manejamos el asunto; necesitamos a todos los jugadores hasta el final de la temporada".

En la sesión de entrenamiento de este lunes, a la que también faltaron los otros jugadores lesionados (Dani Olmo, Xavi Espart y Roony Bardghji), participaron los jugadores del filial Iker Rodríguez, que renovó recientemente su contrato hasta 2029, además de los jóvenes Álex Campos, Guillem Víctor, Oriol Jorén y Hamza Abdelkarim.