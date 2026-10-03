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Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
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La creatividad continúa: Yamal escribe la historia con España con un logro excepcional

España vs Chequia
España
Chequia
UEFA Nations League A
Barcelona
L. Yamal
España
Chequia

Un dato poco común vuelve a primer plano gracias a Lamine Yamal

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, dejó su huella durante la victoria de España sobre República Checa, la noche del sábado, por un marcador de 3-1 en la tercera jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Yamal logró abrir el marcador para La Roja en el minuto seis del encuentro.

Yamal también había conseguido marcar en los dos partidos anteriores de España ante Inglaterra y Croacia.

La cuenta "Mister Chip", especializada en estadísticas de fútbol, señaló en la plataforma X que Yamal se convirtió en el primer jugador en marcar un gol en los primeros 6 minutos en 3 partidos internacionales consecutivos desde Antoine Zemlianujin.

Zemlianujin logró esta hazaña con la selección de Kirguistán, entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, cuando marcó en el minuto uno ante Brunéi, en el minuto cinco ante Myanmar y en el minuto dos ante India.

En cuanto a Yamal, logró esta hazaña tras marcar ante Inglaterra en el minuto dos, contra Croacia también en el minuto dos y ante República Checa en el minuto seis.



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