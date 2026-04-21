La costosa y fallida adquisición del Ajax por parte de Peperdure está causando gran malestar en su nuevo club

Carlos Forbs ha perdido protagonismo en el Club Brugge, según un análisis detallado del diario belga Het Laatste Nieuws.

El Ajax lo fichó en 2023 por catorce millones de euros, entonces bajo la dirección de Sven Mislintat, procedente de la cantera del Manchester City.

Sin embargo, en el Ajax no logró destacar. El verano pasado fichó por el Club Brugge por seis millones de euros, tras ser cedido la temporada anterior al Wolverhampton Wanderers.

En Bélgica parecía haber encontrado su sitio: marcó dos goles y dio dos asistencias en sus primeros ocho partidos de liga, y también brilló en la Liga de Campeones.

En su debut en la competición de los mil millones dio una asistencia y, unos encuentros después, firmó un doblete y una asistencia ante el FC Barcelona (3-3).

Sin embargo, tras el parón invernal su rendimiento cayó y en Bélgica se habla del «curioso caso de Carlos».

HLN repasa las estadísticas. «Como aficionado, suspiras; como seguidor, entrenador, directivo o compañero, te enfadas. Ante el Union, pese a 41 toques, sumó 0,05 xG y 0,07 xA. Su temporada lo resume: no basta».

En la fase final de la Pro League belga aún no ha marcado ni asistido, y el Club Brujas está a cuatro puntos del Union Saint-Gilles con cinco jornadas por jugar.