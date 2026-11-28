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La Copa Libertadores se queda en Brasil. La final del torneo más codiciado de Sudamérica termina con el triunfo del Palmeiras, que ha derrotado por 1-0 al conjunto argentino de Estudiantes.

En el estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, se disputa una final a partido único, luchada hasta el final. En la primera parte hay más patadas que fútbol; en la segunda, los brasileños toman el control del encuentro, encuentran el gol decisivo y ponen las manos sobre el trofeo.

Los primeros 45 minutos son una batalla con 6 amonestados, tres por equipo, que al final serán nada menos que 10. En la segunda mitad se juega más y, como se esperaba, se impone la mayor calidad de los brasileños. El gol decisivo llega en el minuto 52: centro desde la izquierda, toque de cabeza de Arias y zurdazo preciso de Ramon Sosa. Un gol que vale oro.

Estudiantes lo intenta de todas las maneras hasta el final, pero tiene que rendirse ante la gran noche de Carlos Miguel, portero del Palmeiras que se luce y lo para todo, incluida una chilena de Carrillo. Pese a los 8 minutos de descuento y a la lucha hasta el final, el resultado no cambia.

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Para el Palmeiras es su cuarto título, tras los de 1999, 2020 y 2021. Es, de hecho, el tercero en seis años, prueba de un ciclo irrepetible. Sus rivales argentinos se quedan sin premio y siguen también con cuatro, tras sus triunfos de 1968, 1969, 1970 y 2009.

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Vuelve a la gloria el equipo del técnico portugués Abel Ferreira, que se confirma como uno de los conjuntos brasileños más laureados de la competición, dominada desde hace años por los equipos de Brasil. Después del célebre Superclásico en la final, que River Plate ganó a Boca Juniors en 2018, en los últimos 8 años siempre han triunfado equipos brasileños: 3 veces Flamengo, 3 veces Palmeiras y una cada uno Fluminense y Botafogo.

Muchos italianos entre el campo y el banquillo: entre los derrotados, Fernando Muslera (exjugador de la Lazio) y los exjugadores del Inter Joaquin Correa y Tomas Palacios (ambos entraron al campo en los minutos finales). Entre los vencedores destaca la presencia, en el banquillo, del exjugador de la Lazio Felipe Anderson y, sobre el campo, del exjugador del Milan Gustavo Gomez.