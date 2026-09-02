El club Al Nassr no podrá beneficiarse de su condición de local en el partido del derbi de Riad ante su eterno rival, el Al Hilal, a causa de la Copa Asiática de Naciones 2027.

Estaba previsto que el Al Nassr recibiera a su vecino y rival tradicional, el Al Hilal, el próximo 11 de diciembre, en el estadio Al Awwal Park, en la decimoséptima jornada de la Roshn Saudi League.

Sin embargo, el diario saudí "Arriyadiyah" reveló la existencia de una intención por parte de la Liga Roshn de trasladar el partido al estadio de la Ciudad Deportiva Rey Fahd, en la capital, Riad, debido a la Copa Asiática de Naciones 2027.

El diario precisó que el Ministerio de Deporte y Juventud se dirigió a la Liga Roshn para trasladar el derbi de Riad al estadio de la Ciudad Deportiva Rey Fahd, con el fin de probar la preparación operativa de la instalación, en lo relativo al terreno de juego, la iluminación, las pantallas, la fluidez de entrada y salida del público y la gestión de las multitudes.

Esto se produce en el marco de que el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Fahd acogerá cuatro partidos de la Copa Asiática de Naciones, que Arabia Saudí albergará a comienzos del próximo año, entre ellos el partido final.

Por su parte, la Liga Roshn se dirigirá al club Al Nassr para llevar a cabo las gestiones necesarias para el traslado del encuentro, manteniendo los privilegios que le corresponden como local.

Cabe recordar que la Copa Asiática de Naciones 2027 se disputará en Arabia Saudí, durante el periodo comprendido entre el 7 de enero y el 5 de febrero del próximo año, con la participación de 24 selecciones.