El Al Ahly afronta el duelo ante el Al Mokawloon Al Arab con la ambición de mantener su sólido arranque en la Copa de la Capital de Egipto, después de que el cuerpo técnico, dirigido por el marroquí Hossam El Hussein Ammouta, definiera la lista del equipo para el partido, que registró varios cambios destacados, entre ellos el regreso de tres jugadores y la continuidad en la ausencia de varias piezas básicas, con Imam Ashour a la cabeza.

Ammouta anunció la lista del Al Ahly de cara al enfrentamiento ante el Al Mokawloon Al Arab, previsto para mañana lunes en el estadio Internacional de El Cairo, dentro de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa de la Capital de Egipto, correspondiente al Grupo 3.

La lista registró el regreso de Mohamed Hany, Yasser Ibrahim y Ahmed Reda, mientras que estuvieron ausentes Imam Ashour, Ahmed Mostafa Zizo, Mohamed El Shenawy, Hussein El Shahat y Marwan Attia, en los rasgos más destacados de las elecciones del técnico marroquí para el esperado duelo.

La lista del Al Ahly para el duelo ante el Al Mokawloon Al Arab quedó de la siguiente manera:

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- Portería: Mostafa Shobeir, Hamza Alaa.

- Defensa: Yassin Marei, Ashraf Dari, Ahmed Eid, Hadi Riad, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Karim Fouad.

- Centro del campo: Ahmed Reda, Akram Tawfik, Mohamed Magdy Afsha, Ali Mahmoud, Ahmed Nabil Koka, Mohamed Abdallah, Taher Mohamed Taher, Omar Moawad.

- Ataque: Sofiane Ben Jedidia, Montassar Baqar, Achraf Bencharki, Mahmoud Salah, Mohamed Rafat.

El Al Ahly busca lograr su segunda victoria en el torneo y seguir al frente del Grupo 3, después de haber iniciado su camino con un gran triunfo ante el Petrol Asyut por cuatro goles a cero, con lo que se adjudicó sus primeros tres puntos en la competición.

El conjunto rojo aspira a aprovechar su positivo arranque y continuar sumando victorias, pese a las ausencias que golpean sus filas, en un momento en el que el partido representa una oportunidad para que el cuerpo técnico pruebe a algunas piezas y dé minutos a varios jugadores.