Según informa Sport Bild, el Bayer Leverkusen quería fichar durante el mercado a cuatro jugadores de los que, salvo uno, Jürgen Klopp incluyó en septiembre en su convocatoria de 44 futbolistas.

Sin embargo, el central Yann Aurel Bisseck, del Inter de Milán, era demasiado caro, mientras que Malick Thiaw (Newcastle United) rechazó la propuesta del club. Angelo Stiller, que hasta el 15 de julio podía salir mediante una cláusula de rescisión de 36,5 millones de euros, también habría despertado el interés del Leverkusen, pero el organizador del centro del campo del VfB Stuttgart rechazó igualmente al Bayer.

El motivo, según Sport Bild, es que Stiller prefirió jugar la Champions League con el Stuttgart, mientras que el Bayer Leverkusen disputa «solo» la Europa League. No obstante, Stiller no recibió una llamada de Klopp en septiembre. Con Julian Nagelsmann, predecesor de Klopp, tampoco lo había tenido del todo fácil, aunque formó parte de la convocatoria para el Mundial.

¿Quiso el Bayer Leverkusen recuperar a Julian Brandt?

Además de Stiller, Chris Führich también fue, según el diario, una opción seria durante el verano para ambos costados del ataque. Su cláusula de rescisión de 19 millones de euros probablemente no habría supuesto un problema.

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Sin embargo, la dirección deportiva encabezada por Simon Rolfes optó por fichar a Afonso Moreira, procedente del Olympique de Lyon por 30 millones, y por recuperar a Moussa Diaby desde Arabia Saudí por 25 millones. Führich jugó en el primer partido de la selección bajo las órdenes de Klopp, contra Países Bajos.

Además, el director general del Bayer, Fernando Carro, habría impulsado internamente el regreso de Julian Brandt, pero no obtuvo el respaldo de la mayoría de los responsables de la decisión. Rolfes ya había cerrado públicamente en marzo la puerta a Brandt, cuyo contrato con el BVB vencía en verano.

«En esa posición tenemos a un jugador magnífico, Ibo Maza, que se desarrollará de manera excelente en los próximos años. Por tanto, Julian no será una opción para nosotros», aclaró en el programa Doppelpass de Sport1.

Brandt acabó incorporándose gratis al Ajax de Ámsterdam en verano y ya suma allí ocho goles en 14 partidos oficiales. Aun así, no recibió una convocatoria de Klopp para la selección. El último partido internacional del futbolista de 30 años hasta la fecha fue hace casi exactamente dos años, en el empate 1-1 ante Hungría del 19 de noviembre.

Bayer Leverkusen: ¿Darán Eichhorn y Culbreath el salto a la selección alemana de Klopp?

Actualmente quedan tres candidatos en la plantilla que podrían atenuar un poco el debate sobre la selección en Leverkusen. Sin embargo, dado que el excapitán Robert Andrich ocupa un papel de suplente en el club, parece dudoso que Klopp vuelva a tenerlo en cuenta para la nueva etapa de la selección alemana.

Las esperanzas actuales del Leverkusen de aportar jugadores a la selección alemana probablemente estén puestas en Montrell Culbreath y, sobre todo, en Kennet Eichhorn. El prometedor mediocentro defensivo está de baja por una enfermedad metabólica desde su sonado fichaje procedente del Hertha BSC en verano, pero se espera que vuelva a entrenarse con el equipo a pleno ritmo a principios de año. Eichhorn podría ser el futuro de la selección alemana en su posición.

Culbreath logró dar el salto de forma inesperada la temporada pasada, después del cambio de año, y se convirtió en titular en la banda derecha durante la segunda vuelta. El futbolista de 19 años puede jugar tanto de mediapunta como de centrocampista derecho y lateral derecho. Son posiciones disputadas en la selección alemana, aunque el lateral derecho lleva años siendo uno de sus grandes problemas.

Klopp probablemente apostará de inicio en esa posición por Philipp Treu, del SC Friburgo. El futbolista de 25 años jugó los 90 minutos en tres de los cuatro partidos de la Liga de Naciones y dejó una buena impresión. Por detrás de él, sin embargo, la competencia está completamente abierta. Culbreath sufrió una grave lesión en el pie en el amistoso contra el Sevilla FC a principios de agosto, que lo mantuvo apartado durante dos meses. Al menos, volvió a entrenarse con el equipo a mediados de octubre.