Mark van Bommel dará a conocer el viernes su primera convocatoria como seleccionador de Bélgica, pero en la antesala ya tiene que lidiar de inmediato con varios asuntos delicados. Uno de ellos es la portería.

En ese sentido, ya ha quedado claro que no podrá seguir contando con Matz Sels. El guardameta de 34 años del Nottingham Forest no quiere volver a la selección belga. Una conversación con Van Bommel no cambió nada al respecto.

«El nuevo seleccionador Mark van Bommel realizó una ronda de llamadas con varios potenciales Diablos Rojos. Matz Sels también habló largo y tendido con Van Bommel por teléfono», escribe Het Nieuwsblad. «Según ha trascendido, fue una buena conversación en la que se sondeó si el guardameta seguía disponible para la selección. Van Bommel estaba claramente abierto a ello».

Sin embargo, por parte de Sels ya no hay interés. El portero tomó su decisión tras un periodo doloroso bajo el anterior seleccionador, Rudi Garcia. Sels defendió la portería en cinco partidos sólidos en aquel momento, pero aun así se quedó fuera de la convocatoria para el Mundial en beneficio del más joven Mike Penders. La llamada de Garcia llegó apenas unas horas antes del anuncio oficial de la lista.

El internacional belga en trece ocasiones no recibió una explicación detallada y eso dejó huella. Sels no esperaba quedarse fuera de la convocatoria para el Mundial, sobre todo porque la federación belga de fútbol le había pedido precisamente que siguiera en la selección después de la anterior renuncia de Koen Casteels.

De este modo, su carrera internacional llega a su fin después de once años. La presencia de Thibaut Courtois también influye en su decisión. El guardameta del Real Madrid ha renunciado a la Nations League, pero después volverá a estar disponible para la fase de clasificación de la Eurocopa y para los grandes torneos. Eso provoca que otro portero vuelva a correr el riesgo de perder una plaza en una Eurocopa o un Mundial.

Sels ya no quiere asumir ese riesgo. Por ello, Van Bommel tendrá que incluir otros nombres el viernes en su primera convocatoria como seleccionador de Bélgica. Senne Lammens, portero del Manchester United, parece indiscutible ante la ausencia de Courtois. Penders (Chelsea), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) y Lucca Brughmans (cedido por el Liverpool al RC Genk) parecen ser los otros candidatos.