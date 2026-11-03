Achraf Hakimi, lateral del Paris Saint-Germain, igualó un récord histórico marroquí que ostenta su compatriota Hakim Ziyech, mientras que Luis Enrique, entrenador del conjunto francés, alcanzó una cifra sin precedentes.

Enrique incluyó a Hakimi en el once titular del Paris Saint-Germain en su partido ante el anfitrión Villarreal la noche de este miércoles, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League.

La alineación completa fue la siguiente: Safonov, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Illia Zabarnyi, Lucas Hernández, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Senny Mayulu, Désiré Doué y Mahamadou Akliouche.

Hakimi iguala el registro de Ziyech

Hakimi igualó el registro de Ziyech como el jugador marroquí con más participaciones en partidos de competiciones europeas a lo largo de la historia, tras llegar a su encuentro número 83, según las estadísticas de la red francesa "Stats Foot".

Hakimi podría quedarse en solitario con el récord si participa en el próximo partido ante la Roma el 25 de noviembre de este mes, en la quinta jornada.

Hakimi ha disputado 81 partidos en la Champions League, además de dos encuentros en la Supercopa Intercontinental.

Las participaciones de Hakimi llegaron con las camisetas del Real Madrid, el Inter de Milán, el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain.

Por otro lado, Ziyech, actual jugador del Botafogo brasileño, disputó 45 partidos en las fases finales de la Champions League y 14 en las eliminatorias, además de 17 encuentros en la Europa League y 6 en las eliminatorias de la misma competición, sumado a un partido en la Supercopa Intercontinental.

Ziyech jugó estas competiciones europeas con los clubes Chelsea, Ajax, Galatasaray, Twente y Heerenveen neerlandeses.

Un logro sin precedentes para Enrique

Por su parte, Enrique entró en la historia de la Champions League al convertirse en el primer entrenador en llegar a 50 partidos con un club francés en la competición, según "Stats Foot".

Esto llega con la continuidad de su etapa con el conjunto parisino, en la que sigue compitiendo a los más altos niveles continentales.

Vitinha y una racha que no conoce la ausencia

En cuanto al portugués Vitinha, continúa registrando una presencia excepcional en la trayectoria europea del Paris Saint-Germain, tras disputar los 58 partidos del equipo en la Champions League desde su incorporación en el verano de 2022, sin faltar a ningún enfrentamiento.