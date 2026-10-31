Fabian Hurzeler ha destacado la creciente confianza de su plantilla del Brighton después de que el equipo lograra una victoria histórica por 1-0 ante el Manchester City en el Etihad Stadium. El resultado no solo le permitió resarcirse de su reciente eliminación de la Carabao Cup, sino que también consolidó su posición como auténtico aspirante en la zona alta de la Premier League.
El Brighton exhibe solidez defensiva para frenar al City
El Brighton llegó al Etihad Stadium apenas unos días después de sufrir una dolorosa derrota copera ante el mismo rival, pero el sábado por la tarde ofreció una actuación de enorme disciplina táctica y fortaleza mental. Fue el primer equipo visitante que impidió al Manchester City marcar en un partido de liga en casa desde agosto de 2025, un dato que pone de relieve la solidez defensiva que ha inculcado Fabian Hurzeler.
La intervención más espectacular de Verbruggen llegó en la segunda parte, cuando mostró unos reflejos increíbles para detener un remate de Matheus Nunes a bocajarro. Hurzeler no tardó en destacar cómo ese tipo de actuaciones individuales refuerzan el espíritu colectivo del equipo. «Es importante tener esa mentalidad y transmitirla en nuestro entorno de trabajo. La confianza es clave para ganar este tipo de partidos», explicó Hurzeler, según recoge BBC Sport. «Venir aquí, a jugar contra el City, uno de los mejores equipos de la liga, siempre es especial. Hay que hacer de forma brillante las cosas básicas y todos contribuyeron».
Y añadió: «Desde el martes, cuando viajamos [a Mánchester], queríamos pasar cuatro buenos días, disfrutarlos y terminar con fuerza. Hoy todos pueden disfrutar de esta victoria».
Hurzeler descarta hablar del título pese al ascenso a los cuatro primeros puestos
La victoria en Mánchester ha suscitado inevitablemente comparaciones con el histórico triunfo del Leicester City en 2016, especialmente porque el Brighton ocupa ahora la tercera posición, a solo dos puntos del Arsenal y del City. Tras haber ganado ya 3-0 al Arsenal en septiembre, el Brighton está demostrando que puede competir con los mejores de forma constante. Pese al creciente entusiasmo de la afición, Hurzeler y sus jugadores están decididos a mantener los pies en el suelo mientras la temporada se acerca a su tercio central. Prefieren centrarse en desarrollar su estilo de juego agresivo y contundente.
El portero del Brighton, Bart Verbruggen, se expresó en la misma línea cuando le preguntaron por la posibilidad de mantener la lucha por el título y prefirió centrarse en los retos inmediatos. «Vamos por el noveno partido, así que no realmente», afirmó. «Iremos partido a partido y veremos qué pasa, porque nos quedan muchos encuentros. Cada día nos centramos en lo que tenemos por delante y en nuestro trabajo. Seguiremos haciéndolo y veremos dónde nos deja eso al final de la temporada. Estamos contentos con nuestra forma de jugar, no solo con los resultados, sino también con nuestro juego. Tenemos que seguir desarrollando ese estilo y esa contundencia, y podemos lograr grandes cosas».
Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.
Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.
No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.
Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.
Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.
Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.
A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:
“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”
“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”
“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”