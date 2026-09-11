La confianza de Mbappé en el Balón de Oro enciende la polémica y Regragui entra en escena

La carrera por el Balón de Oro se encendió de forma temprana, después de que Kylian Mbappé entrara con fuerza en el círculo de candidatos, en medio del apoyo público que recibió de su exentrenador José Mourinho, quien lo situó entre los principales aspirantes al galardón, junto a Vinícius Júnior y Jude Bellingham.

Las declaraciones de Mbappé sobre sus posibilidades de coronarse con el Balón de Oro despertaron un amplio interés, después de que el jugador francés hablara del premio con evidente confianza, asegurando que siente que este año podría ser el adecuado para ganarlo, sin ignorar el hecho de que la decisión final recae en los votantes.

Mbappé afirmó: "Cuando juegas para el mejor club del mundo, la gente te vincula automáticamente con estos premios, ya sean colectivos o individuales. Muchos me hablan en la calle sobre el Balón de Oro y me mencionan como posible candidato a ganarlo, y es un premio que representa una gran conquista para cualquier jugador".

Y añadió la estrella del Real Madrid: "He hecho mucha historia este verano en el torneo deportivo más importante, pero ya veremos qué sucede. Tengo la sensación de que este es el año adecuado para ganarlo, pero todavía queda mucho tiempo, y la gente es libre de votar por quien considere el mejor jugador del mundo".

Estas declaraciones provocaron una ola de polémica, especialmente porque algunos críticos del Real Madrid consideraron la confianza de Mbappé en sí mismo como una forma de arrogancia, aunque Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, salió en defensa del delantero del Real Madrid, al considerar que sus palabras reflejan sinceridad y no soberbia.

Regragui declaró: "¿Por qué tendría que ser hipócrita como algunos jugadores y decir que quiere ganar, pero que no cree merecerlo? Al menos es honesto y confía en sí mismo. En cuanto a si merece o no el premio, eso es otro asunto".

El entrenador marroquí afirmó que la competencia por el Balón de Oro este año parece abierta a más de un nombre, señalando la dificultad de predecir qué jugador se llevará el galardón.

Y explicó: "Será muy difícil predecir al ganador este año. Todos compiten y creen que este es el año en el que pueden ganar. Además de Mbappé, están Kvaratskhelia, Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Fabián Ruiz y muchos más".

Regragui considera que Mbappé no necesita ocultar su ambición ni fingir que no desea ganar el premio, mientras crea en su capacidad para lograrlo, al estimar que reconocer la ambición es mejor que las declaraciones diplomáticas que esconden el verdadero deseo de coronarse.