La confesión de Higuita: "Me presionaron para que entregase a Pablo Escobar"

El mítico portero de la selección de Colombia relató algunas de sus vivencias relacionadas con el narcotraficante, conocido como "El Patrón"

Muy pocos conocieron al "Patrón del Mal". René Higuita, en cambio, sí. El legendario portero de la selección de Colombia y uno de los arqueros más carismáticos de todos los tiempos, habló otra vez de Pablo Escobar, el narcotraficante más temido del mundo hace décadas. En una extensa charla concedida durante el programa "90 minutos" de Fox Sports, el 'Loco' recordó aquella época del 'Patrón', rememorando cuando incluso fue arrestado o cuando tuvo que ingresar en la cárcel, tras ser acusado de intermediar para solucionar un secuestro.

Higuita relató al programa que las autoridades le pidieron que delatase a Pablo Escobar: "Cuando comienza esa persecución con Pablo Escobar, empiezan a agarrar a todos sus amigos. A mí me presionaban para que lo entregara, pero yo no sabía nada. Yo no era amigo, la misma gente me volvió su amigo cuando fui a visitarlo. Las mismas autoridades sabían que yo era inocente", comenta René.

"Pablo Escobar iluminaba las canchas, cómo no agradecer eso si no había"

El meta colombiano añade que "sobre esta persecución que sufrió Escobar, yo no fui el centro de todo lo que pasaba en nuestro país. Se junta lo de la liberación de la niña con que yo había ido a La Catedral", explicó Higuita, para después añadir que "ojo que cuando yo era niño, Pablo Escobar iluminaba las canchas, cómo no agradecer eso si no había. Y a la gente se le olvida que también fue un congresista y estuvo en el Congreso de la República", asegura.

"Que sea amigo de Pablo Escobar no significa que fuera narcotraficante"

Higuita no negó su vinculación con Escobar: “Yo soy amigo de todos. El hecho de que yo sea amigo de Pablo Escobar no quiere decir que sea narcotraficante. Cuando uno se vuelve público da esa posibilidad a los enemigos de que lo vuelvan a uno mierda" explicó con autoridad.

HIGUITA REPASÓ SUS TIEMPOS EN LA CÁRCEL#90MinutosFOX - El mítico arquero colombiano habló de cómo se tomó esos meses complicados. pic.twitter.com/Texh5ZajFn — FOX Sports (@FOXSportsArg) June 4, 2020

Por último, Higuita quiso matizar acerca de sus amistades lo siguiente: "Si salgo en una foto con Álvaro Uribe Vélez, me van a decir que soy político, si salgo con la guerrilla me van a decir que soy guerrillero, si salgo con Pablo Escobar me van a decir que soy narcotraficante. Pero pocas veces, como yo soy religioso, me dicen que soy el 'Papa' o católico", concluyó.

Durante la pandemia mundial que también azota , Higuita disfruta de estos días con su familia y sigue aguardando el regreso del fútbol al país.

¿Quién fue Pablo Escobar, alias "El Patrón"?

Pablo Emilio Escobar fue un narcotraficante, terrorista y político colombiano, fundador y máximo líder del Cartel de Medellín. "El Patrón" monopolizó el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 2% de la producción mundial de'coca' y del 75% del mercado en . Fundó un auténtico imperio criminal y fue el hombre más poderoso de la mafia colombiana, llegando a amasar una fortuna superior a los 30.000 millones de dólares.

Durante mucho tiempo lograría salir airoso del asedio periódico de las autoridades colombianas y de agencias internacionales como la Interpol y la DEA. Falleció tras ser tiroteado en un tejado de un exclusivo sector de Medellín a los 44 años de edad.Su figura inspiró parte de la famosa serie de televisión "Narcos", basada en hechos reales sobre su vida, detención y muerte.