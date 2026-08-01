La Confederación Asiática reprocha a Infantino: el futuro del fútbol no se construye con sorpresas

El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, dio la bienvenida a la decisión de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de retirar el proyecto FIFA Forward Enterprise, que tenía como objetivo crear una nueva entidad comercial que permitiera la participación de inversores del sector privado en los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA.

El presidente de la Confederación Asiática afirmó, en un comunicado oficial, este sábado, que este paso representa una oportunidad para reafirmar la importancia de adoptar un enfoque consultivo en las cuestiones que afectan al futuro del fútbol mundial, y solicitó a la FIFA que cualquier iniciativa similar en el futuro se presente a las confederaciones continentales, al Consejo de la FIFA, a las federaciones nacionales miembros y a todas las partes interesadas, en el momento oportuno y con el máximo grado de transparencia.

El jeque Salman declaró: "El futuro del fútbol mundial debe trazarse siempre mediante una consulta adecuada, un diálogo colectivo y el respeto a las estructuras de gobernanza establecidas en nuestro deporte".

Añadió que la Confederación Asiática está plenamente dispuesta a apoyar cualquier iniciativa que refuerce la unidad de la familia del fútbol, contribuya al desarrollo del deporte a nivel mundial y aporte beneficios tangibles a todas las partes.

La Confederación Asiática había expresado con anterioridad su descontento por el paso de la FIFA de lanzar la idea del proyecto sin consultar a las confederaciones continentales.

Asimismo, el presidente de la Confederación Asiática dio las gracias a las federaciones nacionales miembros, elogiando la unidad y la solidaridad que mostraron durante el periodo pasado.

Aclaró: "Me siento orgulloso de que todas nuestras federaciones nacionales miembros se hayan mantenido unidas y hayan otorgado a la Confederación Asiática su confianza para buscar respuestas en su nombre sobre una cuestión de enorme importancia relacionada con el futuro de la gobernanza del fútbol mundial. Les agradezco su paciencia, su solidaridad y su unidad, y afirmo que la Confederación Asiática trabajará siempre en favor de sus mejores intereses".

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, había anunciado a primera hora de la mañana del sábado la retirada del proyecto FIFA Forward Enterprise, tras la creciente ola de rechazo que había enfrentado durante los últimos días por parte de varias confederaciones continentales y responsables del fútbol.

Infantino aclaró, en un comunicado oficial, que el proyecto tenía como objetivo "proporcionar una base para seguir reforzando a las federaciones nacionales miembros de la FIFA y apoyar al fútbol en las distintas partes del mundo, especialmente en los países más necesitados".

El presidente de la FIFA subrayó que la ejecución del proyecto estaba condicionada desde el principio a la obtención del apoyo de la mayoría de las federaciones nacionales miembros, y que habría sido sometido a un proceso de consulta con las federaciones nacionales, el Consejo de la FIFA, las confederaciones continentales y el resto de las partes interesadas.

El proyecto experimentó una oposición creciente durante los últimos días, después de que la FIFA propusiera la creación de una nueva compañía que se encargara de gestionar las actividades comerciales y organizar las competiciones, con la posibilidad de vender una parte de ella a inversores del sector privado.

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunció su rechazo tajante a la propuesta, amenazando con boicotear todas las competiciones de la FIFA en caso de que se siguiera adelante con el proyecto, antes de que se sumaran a los opositores la Confederación Asiática de Fútbol y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF).

La crisis también fue testigo de la dimisión del estadounidense Carlos Cordeiro, destacado asesor del presidente de la FIFA, en protesta por el proyecto, junto a críticas públicas del francés Kevin Lamour, director ejecutivo de operaciones de la Federación Internacional, antes de que Infantino anunciara oficialmente la retirada de la propuesta, poniendo fin a uno de los proyectos más controvertidos de la historia de la Federación Internacional.