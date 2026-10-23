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Gianni Infantino ha recibido un importante espaldarazo en su aspiración a un cuarto mandato como presidente de la FIFA después de que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) diera un giro radical y respaldara su liderazgo. La decisión llega apenas unos meses después de que la AFC se sumara a otros organismos continentales en sus duras críticas al dirigente suizo-italiano por un polémico plan de inversiones para el Mundial.

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La AFC respalda a Infantino en Tokio

Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa expresó el respaldo de la AFC al actual presidente de la FIFA durante un congreso extraordinario en Japón, según informó la Associated Press. El apoyo público de la confederación, integrada por 47 países, supone un respaldo crucial de cara a las elecciones de marzo.

El plazo para que se presenten otros candidatos termina el 18 de noviembre, aunque, por ahora, Infantino no tiene rivales. Contar con el respaldo del bloque asiático prácticamente garantiza su continuidad al frente del organismo rector del fútbol mundial.

Salman reafirma el apoyo asiático

Getty Images

Dirigiéndose directamente a Infantino en Tokio, Sheikh Salman aseguró al presidente de la FIFA que la gran mayoría de los países miembros asiáticos apoyaba firmemente su candidatura a la reelección tras su intensa campaña de contactos por todo el mundo.

«Reafirmamos nuestro pleno compromiso de apoyarte a ti y a tu liderazgo en tu búsqueda de un nuevo mandato como presidente de la FIFA», declaró Sheikh Salman. «Has visitado muchos países de Asia. He hablado con muchos miembros de este continente. Sé lo que piensas y creo que tu compromiso también está claro».

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En referencia a los numerosos viajes que han caracterizado la campaña de Infantino para recabar apoyos, el dirigente de la AFC añadió: «Gracias por estar aquí. Sé que has estado en todas partes. No sé cómo lo haces. Pero estoy seguro de que has batido un récord al visitar casi todos los países».

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Sheikh Salman cerró sus primeras declaraciones subrayando la postura conjunta de la confederación. «Estoy seguro de que lo que siento lo comparten la mayoría de nuestros miembros. Y ya te lo he dicho», afirmó. «Como una familia asiática, estamos preparados para seguir adelante, unidos en nuestro apoyo a ti, Gianni. Quiero dejarlo claro hoy».

Dejar atrás la polémica por la inversión

Este respaldo supone un cambio radical respecto a la postura de la AFC hace apenas dos meses, cuando se unió a la UEFA y la CONCACAF para condenar a Infantino por un «quebrantamiento fundamental de la confianza». El enfrentamiento se debió a un proyecto de 4.200 millones de dólares, finalmente descartado, para vender participaciones en los torneos de la FIFA a inversores privados, por el que Infantino pidió disculpas recientemente durante una reunión en Zúrich.

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Al abordar las recientes tensiones, Sheikh Salman dijo: «Gianni, quiero dejarlo claro: sí, tuvimos algunos problemas de los que hablamos en el pasado. Pero no relacionemos ambas cosas. Creo que, en la reunión que mantuvimos en Zúrich hace unos días, dejaste claro que existe un verdadero entendimiento entre nosotros.

«Estoy seguro de que el pasado forma parte de nuestra historia. Estoy seguro de que todos hemos aprendido lecciones importantes de ello. Lo que importa ahora es cómo seguimos adelante juntos. Creo que todo el mundo tiene preguntas y estoy seguro de que habrá respuestas, tanto para nosotros en Asia como para el resto del mundo».

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Al tomar la palabra, Infantino reconoció sus errores antes de destacar el enorme crecimiento económico registrado durante su mandato. «Cuando haces muchas cosas, haces, espero que como hemos hecho nosotros, muchas cosas buenas, pero también cometes algunos errores», dijo Infantino. «Lo importante, sin embargo, es, como has dicho, aprender, aprender siempre de la experiencia y de los errores, pedir disculpas, seguir adelante, unirnos y construir nuestro futuro, vuestro futuro.

«Antes de que comenzara mi mandato como presidente de la FIFA, cada uno de vosotros, algunos seguís [aquí] y todavía recordáis aquella época, recibía un millón de dólares cada cuatro años. A partir del 1 de enero del próximo año, serán 25 millones de dólares».

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Se acercan las elecciones de marzo sin rivales para el presidente

Getty Images

Con el importante bloque de votos de la AFC ya firmemente de su lado, Infantino está en condiciones de superar sin dificultades el próximo proceso electoral. Los posibles rivales tienen hasta mediados de noviembre para anunciar su candidatura, pero parece muy improbable que surja un aspirante de peso.

Mientras Infantino sigue utilizando el aumento de la financiación destinada a los países miembros para recabar apoyos, su camino hacia un cuarto mandato consecutivo al frente de la FIFA parece prácticamente despejado antes del congreso de marzo.