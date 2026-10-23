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Gianni Infantino ha recibido un importante impulso en su intento de lograr un tercer mandato como presidente de la FIFA después de que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) diera un giro radical y respaldara su liderazgo. La decisión llega apenas unos meses después de que la AFC se uniera a otras confederaciones continentales para criticar duramente al dirigente suizo-italiano por un controvertido plan de inversión para el Mundial.

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La AFC respalda a Infantino en Tokio

El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa expresó el apoyo de la AFC al actual presidente de la FIFA durante un congreso extraordinario celebrado en Japón, según informó Associated Press. Este respaldo público le proporciona un apoyo crucial de la confederación, integrada por 47 países, de cara a las elecciones de marzo.

El plazo para que se presenten otros candidatos termina el 18 de noviembre, aunque por ahora Infantino no tiene rival. Conseguir el apoyo del bloque asiático prácticamente garantiza su continuidad al frente del organismo rector del fútbol mundial.

Salman confirma el apoyo de Asia

Getty Images

Dirigiéndose directamente a Infantino en Tokio, el jeque Salman aseguró al presidente de la FIFA que la gran mayoría de los países miembros asiáticos respaldaba firmemente su candidatura a la reelección, tras su intensa campaña internacional para recabar apoyos.

«Confirmamos nuestro pleno compromiso de apoyarte a ti y a tu liderazgo en tu aspiración a un nuevo mandato como presidente de la FIFA», declaró el jeque Salman. «Has visitado muchos países de Asia. He hablado con muchos miembros de este continente. Sé cómo te sientes y creo que tu compromiso también está claro».

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En referencia a los numerosos viajes que han caracterizado la campaña de Infantino para conseguir apoyos, el presidente de la AFC añadió: «Gracias por estar aquí. Sé que has estado en todas partes. No sé cómo lo haces. Pero estoy seguro de que has batido un récord al visitar casi todos los países».

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El jeque Salman concluyó sus primeras declaraciones subrayando la postura colectiva de la confederación. «Estoy seguro de que lo que siento yo lo sienten la mayoría de nuestros miembros. Y ya te lo he dicho», afirmó. «Como una sola familia asiática, estamos preparados para avanzar unidos en nuestro apoyo a ti, Gianni. Quiero dejarlo claro hoy».

La polémica sobre la inversión queda atrás

El respaldo supone un marcado cambio respecto a la postura de la AFC hace apenas dos meses, cuando se unió a la UEFA y la CONCACAF para condenar a Infantino por una «violación fundamental de la confianza». El enfrentamiento se debió a un plan descartado de 4.200 millones de dólares para vender participaciones en torneos de la FIFA a inversores privados, por el que Infantino se disculpó recientemente durante una reunión en Zúrich.

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Sobre las recientes tensiones, el jeque Salman dijo: «Gianni, quiero dejarlo claro: sí, tuvimos algunos problemas de los que hablamos en el pasado. Pero no mezclemos las dos cosas. Creo que, cuando nos reunimos en Zúrich hace unos días, dejaste claro que existe un verdadero entendimiento entre nosotros.

»Estoy seguro de que el pasado forma parte de nuestra historia. Todos hemos aprendido, estoy seguro, lecciones importantes de ello. Lo que importa ahora es cómo avanzamos juntos. Creo que todos tienen preguntas y estoy seguro de que habrá respuestas, tanto para nosotros en Asia como para el resto del mundo».

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Al tomar la palabra, Infantino reconoció sus errores antes de destacar el enorme crecimiento financiero registrado durante su mandato. «Cuando haces muchas cosas, haces, espero que como nosotros, muchas cosas buenas, pero también cometes algunos errores», dijo Infantino. «Lo importante, sin embargo, es, como has dicho, aprender, aprender siempre de la experiencia y de los errores, disculparse, seguir adelante, unirse y construir nuestro futuro, vuestro futuro.

»Antes de que yo empezara como presidente de la FIFA, cada uno de vosotros, algunos todavía estáis aquí y recordáis aquella época, recibía un millón de dólares cada cuatro años. A partir del 1 de enero del año que viene, serán 25 millones de dólares».

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Se acercan las elecciones de marzo y el presidente sigue sin rival

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Con el importante bloque de votos de la AFC ya firmemente de su lado, Infantino está en posición de superar sin dificultades el próximo proceso electoral. Los posibles rivales tienen hasta mediados de noviembre para anunciar su intención de presentarse, pero parece muy improbable que surja un candidato con opciones reales.

Mientras Infantino sigue utilizando el aumento de la financiación destinada a los países miembros para recabar apoyos, su camino hacia otro mandato consecutivo al frente de la FIFA parece prácticamente asegurado de cara al congreso de marzo.