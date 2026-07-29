Una nueva propuesta presentada por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) sobre el futuro de la gestión de los derechos comerciales y de inversión del deporte y sus grandes competiciones, encabezadas por la Copa del Mundo, ha desatado una ola de polémica a nivel mundial, con el auge de las peticiones de mayor transparencia y consulta antes de avanzar en cualquier proyecto que pueda redibujar el panorama financiero del fútbol.

En una reacción oficial, la Confederación Asiática de Fútbol expresó una postura clara sobre la propuesta, criticando la forma en que fue presentada y el mecanismo para abordarla.

La Confederación Asiática manifestó su descontento, en un comunicado oficial, por el anuncio de la FIFA de la propuesta de crear la empresa «FIFA Forward Enterprise», cuya misión será unificar las operaciones comerciales y los eventos de la FIFA.

La Confederación Asiática subrayó que no fue consultada previamente sobre el proyecto, pese a las repercusiones que podría tener en el futuro del deporte en el plano comercial y financiero.

En su comunicado de este miércoles señaló que se siente decepcionada porque esta propuesta se hizo pública antes de que se concediera a las confederaciones continentales la oportunidad de estudiarla y debatirla a través de los canales institucionales establecidos.

Precisó que las iniciativas de impacto mundial deben basarse en los principios de la buena gobernanza, la transparencia y la consulta constructiva, insistiendo en que cualquier decisión que pueda reconfigurar el futuro comercial y financiero del fútbol requiere una participación previa e integral con las confederaciones continentales y nacionales y con todas las partes interesadas antes de presentarla a los órganos de toma de decisiones.

La Confederación Asiática añadió que todas las partes interesadas deben disponer de información suficiente y de un tiempo adecuado para evaluar la propuesta desde sus distintos ángulos, incluidos los aspectos jurídicos, comerciales y estratégicos, considerando que este mecanismo es necesario para garantizar que cualquier decisión refleje los intereses colectivos del fútbol mundial y refuerce la confianza en el sistema de gobernanza dentro de la FIFA.

La Confederación Asiática, como una de las seis confederaciones continentales que forman parte de la FIFA, reafirmó su compromiso de apoyar el crecimiento sostenible del fútbol mundial.

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