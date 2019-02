La conexión francesa: Maja apunta a la Champions League con el Girondins

El delantero inglés ha completado su fichaje por el equipo francés con muchas esperanzas puestas en su desarrollo, como pasó antes con Malcom o Kamano

"¿Por qué debería Josh Maja fichar por el Girondins de Burdeos?", se preguntaba Kevin Philipps, exdelantero del Sunderland en el programa "The Debate" de Sky Sports el pasado viernes.



Tres días después, cuando fue presentado como el nuevo fichaje del equipo de la Ligue 1, el londinense de 20 años, que anotó 15 goles en 24 partidos de League One, dio su respuesta.



"No creo que ir a la Premier League ahora sea la mejor opción en este momento de mi carrera", explicó, muy consciente de lo fácil que se puede perder el talento en la máxima categoría de Inglaterra teniendo en cuenta las experiencias de Reiss Nelson y Jadon Sancho, quienes han hecho un gran trabajo en el extranjero, en la Bundesliga.



Celtic, West Ham y Tottenham estaban interesados ​​en el muy discutido joven, pero la oportunidad que eligió para elegir fue una extranjera, y el Girondins de Burdeos completó su firma por alrededor de 4 millones de euros.



"Aquí se me ofrecerá la oportunidad de jugar, pero si fichara por un club de la Premier League, no tendría esa garantía", dijo. "Tal vez me hubieran cedido o hubiera jugado con los reservas, así que he hecho lo correcto".

Es posible que aún no haya jugado un partido de liga para su nuevo club, pero ha impresionado a los que están alrededor del equipo con su madurez y consideración.



Sin duda, se le habrá informado sobre el desarrollo de jugadores como Malcom, que ahora se encuentra en el Barcelona, ​​y Francois Kamano, al que se ha vinculado con Mónaco, Atlético de Madrid y Milan después de tres años en la costa oeste de Francia.



A Maja también se le habrá contado la paciencia que mostró el club con respecto a ambos jugadores. Ninguno explotó de inmediato, pero se les dio tiempo para asentarse primero, luego mejorar y finalmente explotar en la conciencia más amplia. El internacional de Nigeria, Samuel Kalu, recibe actualmente un tratamiento similar.



Maja, que también tiene raíces nigerianas, es un poco diferente de aquellos que lo han precedido, ya que es un puro delantero centro y se encontrará compitiendo por un papel en el ataque junto con el veterano y experimentado Jimmy Briand y el fornido Andreas Cornelius, quien se encuentra el club en calidad de cedido por el Atalanta.



Tener minutos de inmediato será difícil a la luz de dicha competencia, pero el Girondins lo ha respaldado en el medio y largo plazo y es ese interés del club el que le va a permitir desarrollarse a lo largo de la temporada.



Este es el proceso que utilizaron para sacar el máximo provecho de Malcom antes de irse al Barcelona y es una estrategia que están programados para utilizar una vez más. Como tal, es una apuesta calculada por ambas partes.



"Sé que la Ligue 1 es una liga difícil, pero cuando eres un atacante tienes que tomar riesgos", dijo Maja. "Parte de mi juego es tomar riesgos, y cuando tenga éxito, la gente verá que fue lo mejor para mí venir a Burdeos".

Sus puntos fuertes también parecen encajar muy bien con lo que requiere el Girondins y lo que es necesario para ser un '9' exitoso en la máxima categoría de Francia.



"Me encanta marcar goles y cuando hay una posibilidad, la mayoría de las veces lo aprovecho", agregó. "Creo que esa es mi principal fortaleza. Soy poderoso, creo que tengo un buen control, soy efectivo en tomar la pelota y puedo driblar".



Y en cuanto a sus objetivos a largo plazo, estos replican la sensación de seguridad en sí mismo que muestra.



"Mi sueño es jugar la Champions League y es un sueño que puedo lograr aquí", sonrió. "Esperemos que tenga la oportunidad".



Ha pasado casi una década desde que el Girondins llegó a los cuartos de final de la competición, eliminando al Bayern Munich con solvencia, y es precisamente esos días los que quiere revivir Maja en el equipo.



Situado actualmente en la 12ª plaza de la clasificación, no es un cambio que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Suerte, entonces, que en principio estará muchos años en el club.