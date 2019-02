La conexión francesa: Gelson Martins es el salvador del Mónaco

El extremo ha sido un jugador decisivo en el Stade Louis II desde su llegada y está alejando al cuadro del Principado del descenso.

Durante cinco largos meses, el Mónaco se estancó en los puestos de descenso de la Ligue 1. Las derrotas se acumulaban una tras otra, con el equipo del Principado cayendo a mínimos que pocos creían que eran posibles.

Se tomó una acción drástica en enero, con una extensa labor en el mercado de transferencias, unida a un cambio de entrenador que vio a Thierry Henry ser reemplazado por Leonardo Jardim.

Quizás la mayor decisión individual que tomó el club, sin embargo, fue firmar a Gelson Martins a préstamo desde el Atlético de Madrid.

Desde su debut en la semifinal de la Coupe de la Ligue contra Guingamp, un partido en el que Mónaco perdió 5-4 en penales, el internacional portugués de 23 años ha sido una luz brillante.

Obtuvo dos asistencias en su debut, luego otra en la victoria por 2-1 sobre Toulouse en el siguiente partido (increíblemente, la primera victoria en la liga como local de su equipo en la temporada). Su primer gol llegó una semana después en Montpellier, donde también Radamel Falcao aprovechó el rebote de un disparo suyo para marcar en el empate 2-2. Pero Martins no terminó allí, anotando el gol de la victoria sobre el Nantes el fin de semana pasado.

No ha sido por sí solo de ninguna manera, pero es justo decir que si no hubiera estado involucrado, el equipo de Jardim no habría saltado del sitio 19 al 16 antes de un enfrentamiento con el Lyon este fin de semana.

Al igual que su club, Martins tuvo un desgraciado primer semestre en la temporada. Envuelto en la controversia al rescindir su contrato en el Sporting CP, donde se había formado en la academia desde que se unió a los 15 años, luchó por encontrar su mejor forma en el Atleti, que no había perdido el tiempo en ficharlo como agente libre.

Consiguió solo 12 apariciones para los españoles, en gran parte desde el banquillo, e hizo poco para justificar la compensación de 100 millones de euros que Sporting pedía por él.

Se requirió un nuevo comienzo para un hombre que alguna vez era considerado el próximo Cristiano Ronaldo o Luis Figo, y lo encontró en Mónaco.

No se trata, sin embargo, de los iconos portugueses en los que ha buscado inspiración, sino a través del Océano Atlántico, hasta Brasil y Robinho en particular.

"Lo vi en la televisión y traté de copiar todo lo que hizo", dijo Martins a la FA portuguesa. "Yo era rápido como él. Siempre fingí ser él en la calle”.

Gelson ha demostrado ser un digno sucesor y posee todas las características de regate que se requieren para ser un jugador de primer nivel, afectando a los rivales con su velocidad y agilidad, que lo convierten en una pesadilla.

Incluso el que normalmente ultra conservador entrenador de Portugal, Fernando Santos, un hombre criticado por su falta de confianza en la juventud, se vio obligado a arriesgarse con Martins cuando era parte del primer equipo del Sporting, donde se estableció durante tres temporadas antes de dejar el equipo luego de que un grupo de simpatizantes atacó a jugadores en el campo de entrenamiento.

Si el movimiento al Atleti no ha funcionado hasta el momento, eso ha beneficiado al Mónaco, donde el jugador ha jugado a un gran nivel, claramente con el deseo de mostrar lo que realmente es capaz de hacer.

"Conocía al club y a ciertos jugadores que están aquí, y eso me ayudó a integrarme", dijo. “La situación del club es una fuente adicional de motivación para mí. Vine con muchas ganas de ayudar al equipo y espero que podamos ganar nuestros próximos partidos para salir de esta posición".

Hay poco peligro de que el Mónaco vuelva a meterse en problemas si su nuevo as, que se ha unido a compatriotas como Rony Lopes y Adrien Silva en el Stade Louis II, continúa por su camino estelar.

Quizás la única preocupación ahora para el Mónaco es cómo logran que se quede. A pesar de los informes de una cláusula de compra en el acuerdo de préstamo, el jugador ha negado su existencia y cada actuación ganadora solo está aumentando su valor.

Sin embargo, dada la posición del club, es un problema que Mónaco está encantado de tener.