El 25 de agosto de 2026 causó revuelo la noticia de que los exprofesionales del FC Bayern Múnich Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer y Lucas Hernandez, junto con el grupo inversor LEAD/ADvantage, habían adquirido el 90 por ciento de las acciones del club de la Primera División portuguesa Estrela Amadora por unos 40 millones de euros.

Ante los nombres ilustres de los inversores, el verdadero protagonista de esta operación quedó un poco en segundo plano. El nuevo presidente y CEO de Estrela Amadora es un muniqués de apenas 35 años que en los últimos diez años se convirtió en uno de los empleados más importantes en la sombra del Bayern Múnich y cuya salida en verano dejó en el equipo detrás del equipo un vacío tan grande como el de la ex team manager y responsable de estrategia Kathleen Krüger, que ahora es presidenta del consejo de administración del Hamburger SV.

La cara juvenil de Johannes Mösmang, así se llama el nuevo CEO de Estrela Amadora, seguramente les resultará conocida a muchos aficionados al fútbol. Siempre que el Bayern fichaba a un nuevo jugador en los últimos años y le enseñaba su nuevo hogar y lugar de trabajo, tarde o temprano Mösmang aparecía inevitablemente en la imagen.

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¿Qué hacía Johannes Mösmang en el FC Bayern Múnich?

Durante mucho tiempo fue responsable de integración, más tarde jefe de atención al jugador y al final también trabajó en scouting. Entre sus muchas tareas estaba recoger a los nuevos fichajes en el aeropuerto, enseñarles todo, ayudarles con los trámites administrativos, traducir si hacía falta y, sencillamente, estar ahí para ellos. Se dice que con algunos fichajes posteriores Mösmang ya había estado en contacto por Instagram antes de que los responsables del Bayern preguntaran oficialmente por ellos. El encargado de atención al jugador como abrepuertas. Hay que imaginarse a Mösmang como un buen oyente y un susurrador de futbolistas con un talento extraordinario, que entendía muy bien cómo funciona el fútbol actual.

Ahora, el que en su día fue el "chico para todo" del FC Bayern (Mösmang sobre Mösmang) es presidente del consejo de administración de un club de Primera División en Portugal y también negocia con sus antiguos jefes sobre traspasos de jugadores. Porque a finales de julio Lovro Zvoranek, cedido en las últimas temporadas por el FC Bayern al Sturm Graz y al Grasshoppers Zúrich, se marchó a Amadora por un traspaso de 1,5 millones de euros. Mösmang y el grupo inversor todavía no mandaban oficialmente en este suburbio de Lisboa, la compra aún no se había completado, pero al parecer ya ejercían al menos una labor de asesoramiento desde principios de julio. Los alemanes también habrían participado ya en la venta del central Otavio al Eintracht Frankfurt por cinco millones de euros.

¿Qué tiene que ver Johannes Mösmang con la leyenda del Bayern Claudio Pizarro?

Que el intercambio con los muniqueses podría seguir siendo estrecho lo dejó entrever Mösmang en su presentación en Amadora a finales de agosto. El intercambio con el Bayern se mantendrá, "como ya ocurrió con la llegada de Lovro Zvonarek", dijo entonces Mösmang.

Por cierto, como constatan satisfechos los periodistas portugueses, en un buen portugués. Mösmang habla con fluidez cinco idiomas: además de sus lenguas maternas, alemán y español, también inglés, portugués y francés, y además un poco de italiano. Bendecido quien tiene un padre alemán y una madre peruana y que, además, vivió tres años durante su juventud en São Paulo, en Brasil, donde jugó al fútbol; en las categorías inferiores del FC São Paulo, Mösmang jugó como centrocampista y lateral derecho, entre otros junto al exastro del Tottenham Lucas Moura. No le alcanzó para ser profesional, pero el fútbol acabó siendo igualmente su profesión.

Tras regresar a Alemania y completar con éxito el Abitur, Mösmang estudió Derecho en Heidelberg y, al mismo tiempo, jugó entre otros en el FC Bammental, el club de la localidad natal de Hansi Flick. Llegó al FC Bayern a través de unas prácticas, que en su momento le consiguió probablemente el peruano más famoso de Múnich: Claudio Pizarro, amigo íntimo de la familia Mösmang desde hace muchos años. El mundo del fútbol es pequeño.

Los inversores de Estrela Amadora jugaron en su día en una liga de Kickbase

Entre las primeras tareas de Mösmang en el FC Bayern Múnich estuvo en su día facilitarle la adaptación en Múnich al portugués Renato Sanches. Mösmang traducía para Sanches, le ayudaba con los trámites administrativos, jugaba a la PlayStation con él y así sucesivamente. Sanches, que —las casualidades existen— nació en Amadora, tampoco logró finalmente asentarse en el Bayern ni en dos intentos; el centrocampista, considerado en su día un supertalento y futuro candidato al Balón de Oro, tiene ya 29 años y, tras muchos giros y vicisitudes, está sin club desde este verano.

Pero Mösmang hizo carrera rápidamente en el campeón récord. Y así, al cuarteto ilustre que ahora se ha hecho con Estrela Amadora lo une, por supuesto, el hecho de que todos se conocen del FC Bayern Múnich. Pero, sobre todo, los une que todos tienen una relación cercana con Mösmang. En las redes sociales se pueden encontrar todo tipo de fotos de Mösmang con Müller, Hummels y Hernandez. Además, al menos desde la pandemia todos juegan en una liga común de Kickbase. En un podcast de 2021 digno de escuchar, Mösmang cuenta a los creadores de la app de fantasy football sobre su trayectoria y el entusiasmo por Kickbase de él, Hummels, Müller y compañía. Ahora los colegas de Kickbase dan un paso más: del fantasy football a la gestión real.

¿Por qué la Liga Portugal es tan interesante para los inversores?

¿Pero por qué Portugal? Los motivos son evidentes: la Liga Portugal —naturalmente, sobre todo gracias a los clubes más fuertes, Benfica, Sporting y FC Porto— no está tan lejos de las cinco grandes ligas de Europa. El nivel deportivo es comparable al de la liga belga y neerlandesa y, en cualquier caso, mejor que el de la Bundesliga austríaca. En la clasificación quinquenal de la UEFA, la liga ocupa actualmente la sexta plaza, por detrás de la Ligue 1.

A eso se suma un modelo de negocio especialmente lucrativo para los inversores de los clubes portugueses, que desde siempre se entienden a sí mismos como clubes de formación y venta. Las estructuras de scouting y desarrollo de jugadores están a un alto nivel, a lo que se añade también cierta habilidad negociadora de los actores portugueses. "Los diez clubes más exitosos fuera de Benfica, Porto y Sporting han generado en diez años conjuntamente más de 700 millones de euros de balance positivo en traspasos. No es un secreto a voces, es el modelo de negocio del país", dijo Felix Krüger, en su día mano derecha de Max Eberl como coordinador deportivo en RB Leipzig y actualmente presidente del club portugués de cuarta división Sintrense, recientemente al Münchner Merkur.

También Mösmang explicó las ventajas de la liga portuguesa. Hay "ninguna restricción para fichar a extranjeros no comunitarios. Eso significa: puedo fichar jugadores de cualquier parte del mundo". Y ese parece ser el plan: Amadora debe convertirse en plataforma de lanzamiento para talentos de países más atrasados en el desarrollo futbolístico. Aunque este verano primero llegaron jugadores de Serbia (el nuevo capitán Stefan Lekovic, 22, del Estrella Roja de Belgrado), España (Joan Jordan, 32, del Sevilla FC), Francia (Lucas Mincarelli, 22, procedente del Montpellier) o Alemania (además del ya mencionado Zvoranek, también el cedido del Stuttgart Jeremy Arvealo y el surcoreano Si-Woo Yang, del Fortuna Düsseldorf II).

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¿Quién está detrás del fondo de inversión con el que Thomas Müller, Mats Hummels y compañía compraron Estrela Amadora?

El inicio de temporada fue satisfactorio: en los cuatro primeros partidos de liga todavía no ha habido ninguna derrota y, con seis puntos, el equipo ocupa la novena posición. Los inversores de Alemania también han despertado algo más de interés entre los espectadores: una media de 4.691 aficionados acudió a los dos partidos en casa disputados hasta ahora, mientras que la temporada pasada la media aún era de 3.353. Comparado con Alemania, naturalmente suena casi enternecedor: en el Bayern a veces se interesan más espectadores por los entrenamientos abiertos al público, sobre todo porque el Estadio Jose Gomes solo tiene 9288 plazas. Pero en Portugal ya bastan algo menos de 5000 espectadores para ocupar el noveno puesto en asistencia. Sin embargo, Mösmang ve un potencial mucho mayor. En la presentación anunció que se quiere invertir en infraestructuras. Eso incluye estadio y campo de entrenamiento, pero también áreas como scouting, academia juvenil, datos e IA.

En este contexto, resulta interesante ver en qué otras empresas están invertidos el fondo de inversión alemán LEAD y su división deportiva ADvantage, que fue la que ejecutó la compra. Amadora es el primer club de fútbol de la cartera. Hasta ahora, de hecho, se había invertido sobre todo en empresas de tecnología deportiva. Por cierto, los financiadores detrás de LEAD proceden del entorno de la familia Dassler, es decir, la familia fundadora de Adidas.

Una razón más por la que quizá no convenga subestimar el proyecto. Está claro que el club tampoco podrá alcanzar deportivamente a Benfica, Sporting y FC Porto, los tres grandes del fútbol portugués, pero las plazas que vienen detrás no están cimentadas. Dado que en este momento cinco clubes portugueses pueden competir internacionalmente, sí hay sitio para un club de inversores con ambición.

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¿Qué se supone que deben hacer Thomas Müller y Mats Hummels en Estrela Amadora?

La rapidez con la que un outsider gestionado con inteligencia estratégica puede llegar arriba la demostró en los últimos años el Como 1907 en Italia. Cuando en 2019 fue adquirido con dinero de Indonesia por un fondo británico, el club jugaba incluso en la cuarta división. Tras tres ascensos y la entrada de los exprofesionales Cesc Fabregas, hoy también entrenador del Como perseguido por media Europa, y Thierry Henry, el Como celebró ahora su debut en la Champions League contra el RB Leipzig.

Eso, en comparación con el Como, parece un club de inversores de la vieja escuela; en cualquier caso, las celebridades de Hollywood todavía no se han dejado ver en el club de las bebidas energéticas y RB tampoco es precisamente considerado una atracción turística. Y mientras RB Leipzig fue fundado principalmente para promocionar un producto, el Como 1907 quiere crear su propia marca... y venderla. Hasta ahora, con bastante éxito. Y por supuesto, en RB tampoco mandan antiguas estrellas mundiales del fútbol, y mucho menos tienen participaciones en el club.

También en Amadora Müller, Hummels, Sommer y Hernandez deben estar implicados en el negocio operativo.

"Queremos experiencia en todas las áreas. Yann se encarga de los porteros, Mats de la defensa y Thomas del ataque. Ayudan principalmente en la valoración de los jugadores y de los posibles nuevos fichajes", dijo Mösmang a la Bayerischen Rundfunk. Los inversores deben decir "si están a favor o en contra de un fichaje. Naturalmente, también ayudan en cuestiones de red de contactos y proyección exterior. También participan en las conversaciones con los jugadores. Para ellos es un primer nivel para poder ponerse realmente a prueba en la gestión".

Hummels lo confirma. La inversión es un paso importante, "para descubrir cuál será para mí el trabajo correcto en el fútbol en el futuro", dijo al Spiegel.

Y también entre los aficionados parece que el modelo es más el Como que Leipzig. "No voy a convencer a ningún portugués que sea seguidor del Sporting, Benfica o Porto. Pero creo que sí puedo convencer a mucha gente fuera de Portugal para que se haga aficionada de Estrela", dice Mösmang.

¿Estrela Amadora ha ganado ya alguna vez un título?

Convertirse en el segundo club favorito de los aficionados es algo a lo que aspiran últimamente algunos equipos. Porque es así: al público le encantan las historias de ascenso, y no solo desde que existen las redes sociales, aunque los mecanismos de estas sin duda han reforzado el fenómeno. Si un club antes bastante desconocido de Portugal empezara de repente a dar que hablar, esa es la esperanza, se abrirían de pronto posibilidades completamente nuevas. Es el fenómeno Bodö/Glimt.

De forma parecida a lo ocurrido con el primer rival del Bayern en la Champions League esta temporada, no hace tanto que Amadora tuvo problemas financieros. En 2010, el equipo fue incluso retirado por completo de la competición y, tras una fusión con un club de tercera división en 2020, el club recuperó su antiguo nombre. Por eso, el club todavía no ha ganado ningún título oficial. Y hasta el club predecesor con el mismo nombre solo tiene en su palmarés una Copa de Portugal en 1989/990. Mucho margen de mejora.