«¡La competencia está en marcha!»: Thomas Tuchel respalda a Trent Alexander-Arnold tras su regreso a la selección de Inglaterra

Compartir Sigue a GOAL en Google

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha mostrado su apoyo a Trent Alexander-Arnold tras volver a convocar al defensa para los partidos de la Liga de Naciones contra Croacia y España. Tuchel elogió sus recientes actuaciones con la selección y destacó la intensa competencia por el puesto de lateral derecho.

Anuncios

Alexander-Arnold vuelve a la convocatoria para unos partidos decisivos de la Liga de Naciones

Trent Alexander-Arnold mantiene su sitio en la convocatoria de 25 jugadores de Thomas Tuchel para los últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Inglaterra recibirá a Croacia en Wembley antes de enfrentarse a España en el Metropolitano de Madrid.

Alexander-Arnold dejó buenas sensaciones durante la anterior ventana internacional y figura en la convocatoria junto a los defensas Ben White y Djed Spence, que también regresan.

Tuchel recalcó que el rendimiento constante tanto con el club como con la selección sigue siendo el principal criterio para entrar en la convocatoria.

Tuchel insiste en que Alexander-Arnold «merecía volver»

Al abordar la inclusión del defensa, Tuchel elogió la aportación de Alexander-Arnold en las últimas concentraciones y confirmó su lugar en la convocatoria.

Anuncios Anuncios

«Estuvo muy bien en la última concentración y en los partidos que jugó, y merecía volver», declaró Tuchel.

Related Topics

El seleccionador subrayó que las buenas actuaciones con Inglaterra hacen que los jugadores sigan contando con su confianza.

Fuerte competencia en el lateral derecho con White y Quansah

Tuchel destacó las alternativas de las que dispone en el lateral derecho y señaló la sana competencia entre Alexander-Arnold, Ben White, del Arsenal, y Jarell Quansah.

Anuncios

«Hay competencia, como siempre. La puerta siempre está abierta», explicó Tuchel.

«Compite con Jarell [Quansah] y Ben [White] por el puesto de lateral derecho».

Anuncios

Inglaterra apunta a los cuartos de final de la Liga de Naciones

Los jugadores de Inglaterra se incorporarán a la concentración a principios de la próxima semana para preparar el encuentro contra Croacia en Wembley.

Con el capitán Harry Kane cerca de convertirse en el jugador con más internacionalidades en la historia de la selección absoluta masculina de Inglaterra, el equipo aspira a asegurarse una plaza en cuartos de final.

Anuncios

Tuchel confía en sus opciones para el lateral derecho para aportar solidez defensiva y versatilidad táctica ante Croacia y España.