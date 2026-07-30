La Comisión Europea anunció este jueves que está vigilando y siguiendo la reciente propuesta emitida por la Federación Internacional de Fútbol, relativa a atraer inversiones externas para gestionar sus competiciones.

La polémica se ha intensificado recientemente tras revelarse el plan de la FIFA para vender un porcentaje de los derechos comerciales del Mundial a fondos de inversión privados vinculados a los círculos del presidente estadounidense Donald Trump.

El plan de la FIFA gira en torno a la creación de una entidad dependiente de ella, valorada en 20.000 millones de dólares, para gestionar el Mundial y otros grandes torneos, ofreciendo una participación de hasta el 20% de sus acciones a inversores del sector privado.

La agencia Reuters publicó las declaraciones del portavoz de la Comisión Europea, quien confirmó que están vigilando de cerca la propuesta de la FIFA.

El portavoz oficial aclaró que la Comisión Europea evaluará cualquier denuncia que reciba sobre el plan de la FIFA, para revisarla y asegurarse de su conformidad con las leyes vigentes.

Cabe recordar que la Unión Europea manifestó su rechazo tajante a la propuesta de la FIFA, mientras que la Confederación Asiática expresó sus reservas sobre el plan, exigiendo la necesidad de celebrar consultas antes de tomar la decisión.