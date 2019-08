La Comisión de Disciplina definió las sanciones a Olimpia y Motagua

Los Albos jugarán seis partidos fuera del Estadio Nacional y los Azules tres. Además, habrá multas económicas para ambos clubes.

La Comisión de Disciplina analizó los incidentes que decantaron en tragedia en el Clásico del sábado por la noche en el Estadio Nacional, y definió los castigos que recibirán tanto Olimpia como Motagua.

"A Olimpia se le imponen 30 mil lempiras más otra multa de 20 mil, en total 50 mil lempiras, y además jugar seis partidos fuera de Tegucigalpa, de los cuales tres serán a puertas cerradas y los otros tres solo con su público. A Motagua una multa de 20 mil y los próximos tres juegos fuera de la capital, dos a puertas cerradas y uno sin barra visitante fuera de Tegucigalpa", declaró Lufti Zablah, presidente de la Comisión.

Además, explicó por qué se sanciona al Ciclón Azul que no era local. "A Motagua se le multa porque su barra tuvo participación en los hechos suscitados. A Olimpia se le multa así por no tomar las medidas de seguridad y no darle la seguridad a Motagua", concluyó.