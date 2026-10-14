La comisión antiviolencia iza la bandera roja en el Camp Nou: el Clásico, "de alto riesgo"

A 10 días de su esperada disputa, el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid ya no es solo una batalla futbolística por el liderato de LaLiga, sino que se ha convertido en una bomba de relojería que ha obligado a las autoridades españolas a elevar al máximo el estado de alerta.

Y es que la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte anunció este miércoles la clasificación oficial del partido entre el Barcelona y el Real Madrid, previsto para el 25 de octubre en el estadio Spotify Camp Nou, como encuentro de "alto riesgo".

¿Por qué se ha encendido el Clásico tan pronto?

La decisión de la Comisión, una medida excepcional que solo se adopta en los partidos de mayor tensión, llega en un ambiente cargado de forma sin precedentes, alimentado por las reiteradas quejas del Real Madrid sobre las decisiones arbitrales de las dos últimas jornadas de LaLiga.

El club blanco se siente claramente perjudicado por el arbitraje, según el diario español "Mundo Deportivo", desde el derbi madrileño ante el Atlético, donde considera que el árbitro Ortiz Arias cometió un error grave al no expulsar al exjugador del Paris Saint-Germain Kang-in Lee, tras su violenta entrada sobre Fede Valverde.

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El Madrid estima que esa decisión podría haber cambiado por completo el curso del partido, especialmente después de la expulsión de su defensa Huijsen y del penalti que provocó en favor de Giuliano Simeone al inicio de la segunda parte.

La expulsión de Vinicius desata la ira

La tensión se agravó tras el partido del pasado sábado ante el Villarreal, que vio la expulsión del brasileño Vinicius Junior después de su encontronazo con el defensa Nathan Salibá, una expulsión que podría privarle de disputar el esperado Clásico del 25 de octubre, lo que encendió la ira de la directiva del Real Madrid.

Las quejas del Merengue no se quedaron ahí, sino que se extendieron a cuestionar la validez de la tarjeta amarilla mostrada al francés Ibrahima Konaté, alegando que no hubo ningún contacto con el rival.

Plan de seguridad especial en el Camp Nou

Ante este escenario explosivo, las fuentes revelaron que las autoridades han diseñado un plan de seguridad especial y reforzado, que incluye el despliegue de efectivos policiales adicionales y especializados antes, durante y después del partido, dentro y fuera de los muros del estadio Spotify Camp Nou, como prevención ante cualquier acto violento o tensión entre las aficiones y para garantizar que el primer Clásico de la temporada llegue a buen puerto.



