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La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte de España ha propuesto una multa de 60.001 euros y una prohibición de acceso a los estadios durante dos años para el youtuber Inaki Angulo. La propuesta de sanción llega después de una emisión en internet en la que el creador de contenido profirió insultos homófobos contra el defensa del Real Betis Hector Bellerin.

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El organismo de control propone medidas disciplinarias severas

La sanción propuesta, anunciada el martes, se debe a unos comentarios que Angulo hizo durante una retransmisión por internet del partido entre el Betis y el Real Madrid del 4 de septiembre. Mientras analizaba el duelo del lateral con el extremo brasileño Vinicius Junior, el comentarista dejó de hablar de fútbol para atacar personalmente al jugador. Tanto Bellerin como su club tomaron después medidas formales para exigir responsabilidades al comunicador.

La retransmisión por internet incluyó una diatriba ofensiva

Durante la retransmisión posterior al partido, Angulo se burló del aspecto y los gustos personales del defensa antes de proferir insultos sobre su orientación sexual: «Hoy está este tío que se pinta las uñas, que solo lee libros escritos por mujeres, que probablemente es un maric*n que no ha salido del armario, un rojo, que vota a los socialistas. No voy a decir su nombre. Y “elle”, vamos a llamarle “elle” para que esté contento, “elle” frenó a Vinicius sin ayuda.

»Ese tío que se pinta las uñas, que quiere moros por todas partes menos en su propia casa, que solo lee libros de mujeres, etcétera. Y, repito, se pinta las uñas. A ese mismo tío, hace tres años, Vinicius se baja del autobús del equipo, hace que le saquen una tarjeta amarilla que no deberían haberle mostrado, provoca un penalti y se lo merienda».

El club andaluz emprende acciones legales

La Comisión Permanente propuso posteriormente «una multa de 60.001 euros y una prohibición de acceso a recintos deportivos durante 24 meses para el creador de contenido digital Inaki Angulo (aunque no se le menciona expresamente en el informe), quien, durante una intervención difundida en redes sociales, profirió reiteradamente comentarios despectivos y graves insultos homófobos dirigidos inequívocamente a uno de los jugadores locales durante el partido (Hector Bellerin, cuyo nombre tampoco figura en el comunicado oficial)».

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Según Europa Press, Bellerin también presentó una querella por un presunto delito de odio y difamación grave con publicidad, mientras que el Betis presentó una petición ante el organismo de control al amparo del artículo 23.1 c) de la Ley 19/2007. Según el artículo 24, difundir contenido intolerante o muestras de desprecio manifiesto a través de tecnologías vinculadas al deporte constituye una infracción muy grave, castigada con multas de entre 60.000,01 y 650.000 euros.

El procedimiento administrativo determinará la sanción definitiva

La propuesta de la comisión todavía no constituye una sanción definitiva y debe seguir primero el procedimiento administrativo habitual en España. Paralelamente a esa vía disciplinaria, Angulo tendrá que responder ante los tribunales a raíz de la querella presentada por el defensa. El caso servirá ahora de referencia sobre cómo las autoridades españolas actúan frente a los abusos en internet dirigidos a futbolistas.