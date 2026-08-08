La clínica del padre de Messi emite un comunicado oficial sobre su fallecimiento

La clínica "Sanatorio Centro" de la ciudad argentina de Rosario anunció este sábado el fallecimiento de Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, a los 68 años de edad.

La dirección de la clínica señaló en un comunicado oficial, a través de su director médico: "Sanatorio Centro lamenta comunicarles el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de hoy a las dos de la madrugada".

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El comunicado añadió: "Acompañamos a los miembros de su familia y a sus seres queridos en estos difíciles momentos, y les hacemos llegar nuestro más sentido pésame".

La clínica indicó que no revelará ningún detalle adicional sobre las circunstancias del fallecimiento, en respeto a la privacidad de la familia Messi y en cumplimiento de las leyes vigentes para la protección de los datos de los pacientes, aclarando: "En respeto a la privacidad de la familia, no se ofrecerán más detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".

Jorge Messi fue una de las personas más importantes en la trayectoria de su hijo, ya que se encargó de la gestión de sus asuntos deportivos y profesionales desde sus primeros años, y lo acompañó durante su traspaso de Argentina al Barcelona a una edad temprana, antes de que Lionel se convirtiera en uno de los más grandes jugadores de la historia.



