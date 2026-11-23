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El perfil del centrocampista parece gustar especialmente al entrenador del Real Madrid.

Felix Nmecha, del Borussia Dortmund, vuelve a sonar con fuerza para el Real Madrid como fichaje deseado por el entrenador Jose Mourinho. Así lo informa el diario deportivo español Sport. Según el diario, el internacional alemán, presentado como un «monstruo en el centro del campo», reúne muchas de las cualidades que al técnico portugués le gustaría tener en el centro del campo del Real Madrid : físico, capacidad de despliegue, presencia y buenas acciones tanto con balón como sin él. Desde el punto de vista de Mourinho, Nmecha podría ser «la clave del éxito de su proyecto» en Madrid.

Mourinho volvió a hacerse cargo de los blancos después de dos años sin títulos del Real Madrid. Con 11 victorias en sus primeros 13 partidos de Liga, el equipo madrileño ocupa actualmente la segunda posición, a tres puntos de su eterno rival, el Barcelona. En su primer verano de fichajes, Mourinho remodeló profundamente el equipo y también apostó por jugadores más experimentados como Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate y Bernardo Silva. Además, el Real Madrid incorporó a dos jóvenes talentos: Yan Diomande, por 125 millones de euros procedente del RB Leipzig, y Carlos Espi, por 25 millones de euros procedente del Levante.

Desde hace tiempo, Nmecha está vinculado a una posible salida del Borussia Dortmund por una elevada suma. Supuestamente, los aurinegros piden 100 millones de euros por el centrocampista, mientras que el diario español especula con un traspaso de 80 millones de euros. «Su fichaje aportaría un perfil de jugador distinto al de las opciones actuales y que puede resultar especialmente valioso en partidos de máxima intensidad», señala el periódico.

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Desde las salidas de Toni Kroos y Luka Modric, la sala de máquinas del Real Madrid ha sido el gran problema del equipo. En opinión de muchos expertos, no haber encontrado allí un sustituto adecuado para la pareja contribuyó a los dos años sin títulos bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Alvaro Arbeloa.

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Esta temporada, Nmecha suma 17 partidos oficiales en todas las competiciones con el Borussia Dortmund, en los que ha marcado cinco goles. Desde su debut en marzo de 2023, ha disputado 15 partidos internacionales con Alemania y ha anotado tres goles.