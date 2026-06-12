La clase magistral de Hwang llega en el momento perfecto: el Feyenoord quiere venderlo a él y a otro de sus pilares

Devy Rigaux, director técnico del Feyenoord, siguió con interés el Corea del Sur-República Checa (2-1) del Mundial. Según el Algemeen Dagblad, el club de Róterdam quiere vender a Hwang In-beom.

Así lo reveló el jueves el observador de clubes Mikos Gouka. Charles Vanhoutte (27) se convertirá en el nuevo mediocampista en De Kuip.

Para hacerle hueco, podrían salir Hwang In-beom y Jakub Moder, cuya venta se contempla este verano.

El jueves, Hwang aprovechó su debut mundialista para elevar su valor.

Con un gol y una asistencia a Oh Hyeon-gyu, Hwang se convirtió en el protagonista y neutralizó el tanto inicial de Ladislav Krejcí.

Tras el encuentro, la FIFA le nombró «Jugador del Partido». Según Transfermarkt, el futbolista del Feyenoord, de 29 años, vale 7 millones de euros.

Moder, también de 27 años y con contrato hasta 2028, está valorado en 10 millones. Polonia no estará en el Mundial.