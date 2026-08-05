Según informa Sky, las conversaciones entre ambos clubes para el traspaso están ya definitivamente en la recta final. Se da por hecho que a los blancos el fichaje de Diomande les costará entre 130 y 140 millones de euros.

De este modo, el marfileño sería el segundo traspaso más caro de la historia de la Bundesliga, solo por detrás de Ousmane Dembele (148 millones del BVB al Barça). Hasta ahora, "apenas" se hablaba de una cifra de 120 millones de euros.

El periodista especializado en fichajes Ben Jacobs incluso informa ya de un acuerdo verbal sobre las condiciones del traspaso, mientras que Sky todavía no quiere hablar de luz verde definitiva para la operación. Esta no llegaría hasta la tarde, cuando la directiva en Madrid dé también su visto bueno al fichaje.

El pulso por Diomande deja en evidencia al gurú de los fichajes Fabrizio Romano

Diomande se había incorporado previamente el miércoles a la concentración de pretemporada del club de la Bundesliga. El marfileño de 19 años, que antes del vuelo del sábado se había dado oficialmente de baja por enfermedad, llegó a Saalfelden, en Austria, una vez superada la infección. Eso era precisamente lo que los blancos querían evitar, para poder recibir de inmediato a Diomande en Madrid para el reconocimiento médico.

Sin embargo, no fue así porque las negociaciones con el club sajón se siguieron alargando, aunque, por ejemplo, el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano ya había calificado el acuerdo como cerrado hace más de una semana, algo por lo que tuvo que afrontar duras críticas.

"Cuando tengamos algo que comunicar, lo haremos. Algún que otro experto en fichajes ya lo calificó hace siete o diez días como 'done' o 'Here we go'. Pero simplemente no es así. Hace falta mucho para ello. Aún no hemos llegado a ese punto", dijo el martes en Sky el director deportivo de RB, Marcel Schäfer.

Traspaso de Diomande: también iban tras él el FC Bayern, Liverpool y el PSG

Ya desde muy pronto y antes incluso del final de la pasada temporada, numerosos grandes clubes habrían mostrado un gran interés por Diomande. Liverpool, su club deseado, el Paris Saint-Germain, e incluso el FC Bayern habrían estudiado el fichaje del extremo. Sin embargo, la carrera la gana ahora el Real Madrid. A los blancos parece darles igual que un traspaso pueda tener incluso consecuencias posteriores.

En el trasfondo de la operación de traspaso, desde hace meses se libra una disputa entre representantes en torno a Diomande. Tanto la agencia Maxidel Management, que gestionó el pasado verano el traspaso de Leganes al RBL, como los nuevos agentes de Diomande, de Roc Nation, se consideran en su derecho. Al parecer, Maxidel Management sigue considerándose en posesión de los derechos de traspaso del jugador pese al cambio y quiere llevarse también una parte. Si el acuerdo entre el Real y el Leipzig se cierra, la FIFA debería investigar.

Diomande, un desconocido, llegó a Leipzig apenas en el verano de 2025 por una cantidad sorprendentemente alta (20 millones de euros), después de solo diez partidos oficiales con el Leganes, y allí explotó con 13 goles y diez asistencias en 36 encuentros oficiales.

Getty Images



